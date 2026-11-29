कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन की बढ़ी मुश्किलें: नस्लीय टिप्पणी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; क्या मामला?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 29 Nov 2026 03:19 PM IST
सार
नस्लीय टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन ने त्रिपुरा और दिल्ली में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन की याचिका पर सुनवाई करेगा। शौकीन ने त्रिपुरा में दर्ज नस्लीय टिप्पणी के मामले को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के साथ जोड़ने और दोनों मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अलावा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं।
24 अक्तूबर को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली की एक अदालत ने 24 अक्तूबर को शौकीन को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उनकी गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से जुड़े मामले में हुई थी। वीडियो में त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। गिरफ्तारी के बाद से अदालत समय-समय पर उनकी हिरासत बढ़ाती रही है।
त्रिपुरा पुलिस भी ले चुकी है हिरासत
10 नवंबर को त्रिपुरा पुलिस शौकीन को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर त्रिपुरा पहुंची थी। वहां उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया। मामला उस वीडियो से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में शौकीन पर त्रिपुरा के युवक के खिलाफ नस्लीय अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।
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वीडियो पर हुआ था भारी विरोध
वीडियो सामने आने के बाद व्यापक विरोध हुआ था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आमिर शौकीन को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई कर रही है। जांच स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (स्पूनर) की ओर से मिली सूचना के बाद शुरू की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में शौकीन की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने दोनों राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और एक ही जगह जांच व कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
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24 अक्तूबर को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली की एक अदालत ने 24 अक्तूबर को शौकीन को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उनकी गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से जुड़े मामले में हुई थी। वीडियो में त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। गिरफ्तारी के बाद से अदालत समय-समय पर उनकी हिरासत बढ़ाती रही है।
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त्रिपुरा पुलिस भी ले चुकी है हिरासत
10 नवंबर को त्रिपुरा पुलिस शौकीन को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर त्रिपुरा पहुंची थी। वहां उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया। मामला उस वीडियो से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में शौकीन पर त्रिपुरा के युवक के खिलाफ नस्लीय अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।
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वीडियो पर हुआ था भारी विरोध
वीडियो सामने आने के बाद व्यापक विरोध हुआ था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आमिर शौकीन को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई कर रही है। जांच स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (स्पूनर) की ओर से मिली सूचना के बाद शुरू की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में शौकीन की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने दोनों राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और एक ही जगह जांच व कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।