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दिल्ली की एक अदालत ने 24 अक्तूबर को शौकीन को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उनकी गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से जुड़े मामले में हुई थी। वीडियो में त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। गिरफ्तारी के बाद से अदालत समय-समय पर उनकी हिरासत बढ़ाती रही है।10 नवंबर को त्रिपुरा पुलिस शौकीन को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर त्रिपुरा पहुंची थी। वहां उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया। मामला उस वीडियो से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में शौकीन पर त्रिपुरा के युवक के खिलाफ नस्लीय अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।वीडियो सामने आने के बाद व्यापक विरोध हुआ था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आमिर शौकीन को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई कर रही है। जांच स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (स्पूनर) की ओर से मिली सूचना के बाद शुरू की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में शौकीन की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने दोनों राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और एक ही जगह जांच व कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।