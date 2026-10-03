बंगाल: 'पूर्व सीएम के पैर में चोट लगने के दावों की फिर से होगी जांच', मुख्यमंत्री शुभेंदु ने क्या किया दावा?

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अधिकारी ने बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस द्वारा जारी एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पैर में चोट लगने का नाटक किया था। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फ्रैक्चर या हड्डी खिसकने (डिसलोकेशन) का कोई सबूत नहीं था। हम इस मामले की जांच शुरू करेंगे।सीएम ने कहा कि उनके झूठे आरोपों ने नंदीग्राम के लोगों का अपमान किया। नौ अक्तूबर को आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मैं और जानकारी सामने लाउंगा। बता दें कि नंदीग्राम में छह अक्तूबर को उपचुनाव होगा और नतीजे नौ अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे। अधिकारी ने नंदीग्राम-दो डेवलपमेंट ब्लॉक के बिरुलिया बाजार में एक रैली को संबोधित किया।यह वही जगह है जहां पांच साल पहले बनर्जी को चोट लगी थी। बनर्जी (जो उस समय मुख्यमंत्री थीं) को 10 मार्च, 2021 को चुनाव प्रचार के दौरान नंदीग्राम के बिरुलिया इलाके के रेयापारा में बाएं पैर और कमर में चोट लगी थी।बनर्जी ने शुरू में कहा था कि कुछ अज्ञात लोगों ने जानबूझकर उन्हें उनकी खुली कार के दरवाजे की तरफ धकेल दिया, जिससे दरवाजा जोर से उनके बाएं पैर से टकराया और भारी भीड़ के बीच उनका पैर कुचल गया। बाद में अस्पताल से जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि जब वह समर्थकों का अभिवादन कर रही थीं उसी समय भारी भीड़ उनकी कार की ओर दबाव बनाने लगी, जिससे उनका पैर कुचल गया और वह घायल हो गईं।जांच में पता चला कि उनके बाएं टखने और पैर की हड्डी और लिगामेंट में गंभीर चोटें आई थीं, साथ ही उनके दाहिने कंधे, बांह, गर्दन और कमर में भी चोट और दर्द था। इसके बाद उन्हें तुरंत कोलकाता वापस लाया गया और सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।कई तरह की जांच के बाद, 12 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उनके बाएं पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर ही अपना आगे का चुनाव प्रचार जारी रखा। तृणमूल कांग्रेस ने उन चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी; पार्टी ने 294 में से 216 सीटें जीतीं और BJP को 77 सीटों पर ही रोक दिया।