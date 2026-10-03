फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   wset bengal nandigram mamata banerjee injury fake claims reprobe suvendu adhikari

बंगाल: 'पूर्व सीएम के पैर में चोट लगने के दावों की फिर से होगी जांच', मुख्यमंत्री शुभेंदु ने क्या किया दावा?

Sat, 03 Oct 2026 04:03 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
पीटीआई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 03 Oct 2026 04:03 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल सरकार 2021 विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम ममता बनर्जी को पैर में लगी चोट की फिर से जांच कराएगी। शुभेंदु अधिकारी ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए चोट के दावों को पूरी तरह नाटक बताया है।

विज्ञापन
wset bengal nandigram mamata banerjee injury fake claims reprobe suvendu adhikari
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम बंगाल सरकार 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के झूठे दावों की फिर से जांच शुरू करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को इसका एलान किया। राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अधिकारी ने दावा किया कि बनर्जी ने चुनाव के दौरान अपनी चोट का नाटक किया था।
विज्ञापन


अधिकारी ने बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस द्वारा जारी एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पैर में चोट लगने का नाटक किया था। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फ्रैक्चर या हड्डी खिसकने (डिसलोकेशन) का कोई सबूत नहीं था। हम इस मामले की जांच शुरू करेंगे।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी: सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने क्या कहा?
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिकारी ने क्या कहा?
सीएम ने कहा कि उनके झूठे आरोपों ने नंदीग्राम के लोगों का अपमान किया। नौ अक्तूबर को आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मैं और जानकारी सामने लाउंगा। बता दें कि नंदीग्राम में छह अक्तूबर को उपचुनाव होगा और नतीजे नौ अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे। अधिकारी ने नंदीग्राम-दो डेवलपमेंट ब्लॉक के बिरुलिया बाजार में एक रैली को संबोधित किया।

यह वही जगह है जहां पांच साल पहले बनर्जी को चोट लगी थी। बनर्जी (जो उस समय मुख्यमंत्री थीं) को 10 मार्च, 2021 को चुनाव प्रचार के दौरान नंदीग्राम के बिरुलिया इलाके के रेयापारा में बाएं पैर और कमर में चोट लगी थी।

ममता बनर्जी ने क्या दावा किया?
बनर्जी ने शुरू में कहा था कि कुछ अज्ञात लोगों ने जानबूझकर उन्हें उनकी खुली कार के दरवाजे की तरफ धकेल दिया, जिससे दरवाजा जोर से उनके बाएं पैर से टकराया और भारी भीड़ के बीच उनका पैर कुचल गया। बाद में अस्पताल से जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि जब वह समर्थकों का अभिवादन कर रही थीं उसी समय भारी भीड़ उनकी कार की ओर दबाव बनाने लगी, जिससे उनका पैर कुचल गया और वह घायल हो गईं।


जांच में पता चला कि उनके बाएं टखने और पैर की हड्डी और लिगामेंट में गंभीर चोटें आई थीं, साथ ही उनके दाहिने कंधे, बांह, गर्दन और कमर में भी चोट और दर्द था। इसके बाद उन्हें तुरंत कोलकाता वापस लाया गया और सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

ये भी पढ़ें: नंदीग्राम उपचुनाव: सीएम शुभेंदु ने ममता पर कसा तंज, कहा- टीएमसी का नाम-सिम्बल मिट गया, लोगों से क्या की अपील?

कई तरह की जांच के बाद, 12 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उनके बाएं पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर ही अपना आगे का चुनाव प्रचार जारी रखा। तृणमूल कांग्रेस ने उन चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी; पार्टी ने 294 में से 216 सीटें जीतीं और BJP को 77 सीटों पर ही रोक दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed