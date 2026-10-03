न्यूज डायरी: मणिपुर के 49 लापता लोगों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद; बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मॉब लिंचिंग

मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा के दौरान लापता हुए 49 लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 10-10 लाख रुपये की विशेष सहायता देगी। मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के अनुसार, लगातार तलाश के बावजूद इन 49 लोगों का अब तक पता नहीं चल सका है और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। कैबिनेट ने इसके लिए कुल 4.90 करोड़ रुपये राज्य कोष से देने को मंजूरी दी है। 2023 की हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पहले ही 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है।

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घर में घुस हमला करने वाले को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में घर में घुसकर हमला करने वाले एक व्यक्ति की स्थानीय लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना सोनारपुर इलाके में हुई। मृतक की पहचान गोपाल हलदर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, हलदर अपने दो साथियों के साथ अंबेडकर नगर इलाके में एक घर में घुसा और वहां लोगों पर हमला कर दिया। लोगों की चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और हलदर को दबोच लिया।