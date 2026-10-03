संसदीय समितियों में फेरबदल: थरूर, चन्नी और अनुराग ठाकुर को फिर मिली जिम्मेदारी, किसे मिला कौन-सा पद?

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किन समितियों के अध्यक्ष बदले गए हैं? वाणिज्य समिति: भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी को अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन की जगह ली है।

भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी को अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन की जगह ली है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय समिति: भाजपा के सुजीत कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

भाजपा के सुजीत कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रसायन एवं उर्वरक समिति: तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार ने कीर्ति आजाद की जगह ली है।

तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार ने कीर्ति आजाद की जगह ली है। रेलवे समिति: भाजपा के सुधीर गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने सीएम रमेश की जगह ली है।

भाजपा के सुधीर गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने सीएम रमेश की जगह ली है। रक्षा समिति: राधा मोहन सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राधा मोहन सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उद्योग समिति: द्रमुक के तिरुचि शिवा समिति की कमान संभालेंगे।

द्रमुक के तिरुचि शिवा समिति की कमान संभालेंगे। वित्त समिति: भर्तृहरि महताब को अध्यक्ष बनाया गया है।

किन नेताओं को फिर से अध्यक्ष बनाया गया? विदेश और कृषि: कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष फिर नियुक्त हुए हैं, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी कृषि समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे।

कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष फिर नियुक्त हुए हैं, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी कृषि समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। विज्ञापन परिवहन और ऊर्जा: संजय कुमार झा को परिवहन समिति का अध्यक्ष फिर बनाया गया है। शिवसेना के श्रीरंग बारणे ऊर्जा समिति के अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्त हुए हैं।

संजय कुमार झा को परिवहन समिति का अध्यक्ष फिर बनाया गया है। शिवसेना के श्रीरंग बारणे ऊर्जा समिति के अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्त हुए हैं। विज्ञापन विज्ञापन गृह और सूचना प्रौद्योगिकी: भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। निशिकांत दुबे को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति की जिम्मेदारी फिर मिली है।

भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। निशिकांत दुबे को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति की जिम्मेदारी फिर मिली है। कोयला, खान और इस्पात: भाजपा के अनुराग ठाकुर इस समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे।

भाजपा के अनुराग ठाकुर इस समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। विज्ञान एवं पर्यावरण: भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की अध्यक्ष बनी रहेंगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास समितियों की जिम्मेदारी किसे मिली?

कांग्रेस के मुकुल वासनिक शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस के सप्तगिरि उलाका को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति का अध्यक्ष फिर नियुक्त किया गया है। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं, द्रमुक की कनिमोझी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण समिति का अध्यक्ष दोबारा बनाया गया है।



नई सूची में और कौन-सी जिम्मेदारियां शामिल?

भाजपा के राधा मोहन सिंह को रक्षा समिति की जिम्मेदारी मिली है, जबकि राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। दोनों अलग-अलग समितियों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा, भाजपा के अनुराग ठाकुर कोयला, खान और इस्पात समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। इस तरह नई सूची में कई मौजूदा अध्यक्षों को बरकरार रखा गया है और कुछ पदों पर बदलाव किया गया है।



यह भी पढ़ें: पेट्रोल पांच रुपये और डीजल तीन रुपये महंगा: इस तेल कंपनी ने आज से बढ़ाए दाम; क्या है वजह? कांग्रेस के मुकुल वासनिक शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस के सप्तगिरि उलाका को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति का अध्यक्ष फिर नियुक्त किया गया है। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं, द्रमुक की कनिमोझी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण समिति का अध्यक्ष दोबारा बनाया गया है।भाजपा के राधा मोहन सिंह को रक्षा समिति की जिम्मेदारी मिली है, जबकि राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। दोनों अलग-अलग समितियों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा, भाजपा के अनुराग ठाकुर कोयला, खान और इस्पात समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। इस तरह नई सूची में कई मौजूदा अध्यक्षों को बरकरार रखा गया है और कुछ पदों पर बदलाव किया गया है।

संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नई सूची में कई नेताओं को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ समितियों की कमान नए नेताओं को सौंपी गई है। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी को वाणिज्य संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन की जगह ली है। वहीं, कांग्रेस के शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष फिर नियुक्त किया गया है। कृषि समिति की जिम्मेदारी भी कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी के पास बनी रहेगी।