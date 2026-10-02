नंदीग्राम उपचुनाव: सीएम शुभेंदु ने ममता पर कसा तंज, कहा- टीएमसी का नाम-सिम्बल मिट गया, लोगों से क्या की अपील?

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भाजपा उम्मीदवार हसीरानी रथ के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, 'राज्य से तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न मिट गया है।' राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी पर बिना किसी का नाम लिए सीएम ने कहा, 'मुख्य चोर भी जेल जाएगा।' चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने वोट के जरिए यह सुनिश्चित करें कि उपचुनाव में सभी विरोधी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए। बता दें कि पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में छह अक्तूबर को उपचुनाव होंगे। इसके पहले सीएम अधिकारी बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम में जीत का अंतर आपकी सोच से कहीं ज्यादा होगा। मैं खुद नंदीग्राम का वोटर हूं; मैं यहीं अपना वोट भी डालूंगा, लोग मुख्यमंत्री का साथ देंगे।भाजपा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने दावा किया था कि रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा बताई गई थी, जबकि 10वीं कक्षा पास करने का साल उन्होंने 1965 बताया था। जिसमें उम्र के हिसाब से अंतर दिखता है। इन आरोपों पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नंदीग्राम उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार हसीरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उनकी उम्र और स्कूल पास करने के साल में गड़बड़ी है।जस्टिस कृष्णा राव ने प्रदेश कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। 25 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद जस्टिस राव ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, चुनाव आयोग का दावा था कि इस मामले में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीदवारी की जांच को लेकर शिकायत करने का कोई हक नहीं है। ईसीआई की तरफ से पेश वकील जिष्णु चौधरी ने कोर्ट को बताया कि छह अक्तूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव के लिए 17 सितंबर को जांच पूरी हो चुकी थी।