फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   west bengal nandigram byelection suvendu adhikari target tmc mamata banerjee

नंदीग्राम उपचुनाव: सीएम शुभेंदु ने ममता पर कसा तंज, कहा- टीएमसी का नाम-सिम्बल मिट गया, लोगों से क्या की अपील?

Fri, 02 Oct 2026 07:17 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल
पीटीआई, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल Published by: अमन मौर्या Updated Fri, 02 Oct 2026 07:17 PM IST
सार

नंदीग्राम उपचुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का नाम-निशान मिट चुका है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में 'मुख्य चोर' भी जल्द ही जेल जाएगा।

विज्ञापन
west bengal nandigram byelection suvendu adhikari target tmc mamata banerjee
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नंदीग्राम उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हसीरानी रथ के समर्थन में प्रचार-प्रसार किया। इस दौरान सीएम ने पूर्व की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य से तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न मिट गया है। चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी के ममता बनर्जी और अरूप रॉय गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने राज्य में 15 साल तक शासन किया था, लेकिन इस साल मई में भाजपा ने उसे सत्ता से हटा दिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: 'ज्ञानू, तुझे डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं क्या?': मुंबई में उमड़ा युवाओं का सैलाब, ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा
विज्ञापन


सीएम ने क्या अपील की?
भाजपा उम्मीदवार हसीरानी रथ के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, 'राज्य से तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न मिट गया है।' राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी पर बिना किसी का नाम लिए सीएम ने कहा, 'मुख्य चोर भी जेल जाएगा।' चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने वोट के जरिए यह सुनिश्चित करें कि उपचुनाव में सभी विरोधी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए। बता दें कि पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में छह अक्तूबर को उपचुनाव होंगे। इसके पहले सीएम अधिकारी बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम में जीत का अंतर आपकी सोच से कहीं ज्यादा होगा। मैं खुद नंदीग्राम का वोटर हूं; मैं यहीं अपना वोट भी डालूंगा, लोग मुख्यमंत्री का साथ देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


भाजपा उम्मीदवार पर कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए?
भाजपा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने दावा किया था कि रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा बताई गई थी, जबकि 10वीं कक्षा पास करने का साल उन्होंने 1965 बताया था। जिसमें उम्र के हिसाब से अंतर दिखता है। इन आरोपों पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नंदीग्राम उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार हसीरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उनकी उम्र और स्कूल पास करने के साल में गड़बड़ी है।

ये भी पढ़ें: ईसीआईनेट पोर्टल विवाद: कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बताया 'झूठा', जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पर क्या बोले जयराम रमेश?

कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस कृष्णा राव ने प्रदेश कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। 25 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद जस्टिस राव ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, चुनाव आयोग का दावा था कि इस मामले में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीदवारी की जांच को लेकर शिकायत करने का कोई हक नहीं है। ईसीआई की तरफ से पेश वकील जिष्णु चौधरी ने कोर्ट को बताया कि छह अक्तूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव के लिए 17 सितंबर को जांच पूरी हो चुकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed