वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम आज से दावोस में शुरू, 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे संबोधित

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का ऑनलाइन ‘दावोस एजेंडा’ शिखर सम्मेलन रविवार से शुरू हो गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे दुनिया के बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि, इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28 जनवरी को संबोधित करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi expected to address the World Economic Forum on 28th January, via video conference.



Chinese President Xi Jinping to also address the forum.

