सिक्किम: माउंट जोंगसोंग फतह करेगा एनडीआरएफ का 41 सदस्यीय दल, मुख्यमंत्री ने किया ‘शिखर’ अभियान रवाना

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में अपनी परिचालन क्षमता और तैयारी को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को अपने चौथे पर्वतारोहण अभियान ‘शिखर’ की शुरुआत की। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक में अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 41 सदस्यीय दल 7,462 मीटर ऊंचे माउंट जोंगसोंग के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करेगा। अभियान चार सितंबर से 11 अक्तूबर तक चलेगा।

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7,462 मीटर ऊंची माउंट जोंगसोंग पर आरोहण का प्रयास

अभियान में एनडीआरएफ के 41 सदस्य शामिल

4 सितंबर से 11 अक्तूबर तक चलेगा अभियान

ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में बचाव क्षमता मजबूत करने पर जोर

इससे पहले तीन पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है एनडीआरएफ

माउंट जोंगसोंग पर आरोहण एनडीआरएफ के जवानों के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती के साथ उनके पर्वतारोहण कौशल, अनुशासन, साहस और टीम भावना की भी परीक्षा होगा। अभियान का उद्देश्य केवल पर्वतारोहण नहीं, बल्कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपदा के समय तेजी और सुरक्षित तरीके से बचाव कार्य करने की क्षमता को और मजबूत करना है।मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अभियान दल को शुभकामनाएं देते हुए सिक्किम में आई प्रमुख आपदाओं के दौरान एनडीआरएफ के योगदान को याद किया। उन्होंने 2011 के विनाशकारी भूकंप और 2023 में ग्लेशियल झील फटने से आई बाढ़ के दौरान बल के बचाव एवं राहत कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद एनडीआरएफ ने प्रभावित लोगों तक पहुंचकर महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराई।मुख्यमंत्री ने हाल में किए गए सुरंग बचाव अभियान का भी उल्लेख करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार और एनडीआरएफ के बीच बेहतर समन्वय से भविष्य में आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ ने पर्वतीय बचाव अभियानों में इस्तेमाल होने वाले विशेष उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई। अभियान दल के साथ समूह तस्वीर भी ली गई। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने स्वागत संबोधन दिया। अभियान के टीम कमांडर उप कमांडेंट नीतिश शर्मा ने दल की तैयारी और अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। समारोह में 12 आपदा मित्र स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ कर्मियों और स्कूली बच्चों ने आपदा प्रबंधन पर प्रदर्शन किया।एनडीआरएफ इससे पहले तीन पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। वर्ष 2023 में उत्तराखंड की भागीरथी-द्वितीय चोटी पर ‘साहस’, 2024 में हिमाचल प्रदेश की मणिरंग चोटी पर ‘विजय’ और 2025 में उत्तराखंड की केदार डोम चोटी पर ‘शौर्य’ अभियान चलाया गया था।