{"_id":"62959aecb21da1186961f093","slug":"woman-jumps-in-a-well-with-six-child-all-her-children-died-mother-escapes","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra: मां ने छह बच्चों को कुएं में फेंककर मार डाला, ससुराल के लोगों द्वारा मारपीट से गुस्से में थी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 31 May 2022 10:19 AM IST