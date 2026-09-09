महाराष्ट्र की खबरें: मुंबई में गणेश प्रतिमा गिरने से फिर हुआ हादसा, कई घायल; पहले हादसे में हुई थी दो की मौत

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एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रतिमा धारावी के एक मंडल की थी। यह घटना गणेश चतुर्थी से ठीक एक हफ्ते पहले हुई है, जब भक्त गणपति देवता की प्रतिमाओं को घरों और सजाए गए सार्वजनिक मंचों (पंडालों) में स्थापित करते हैं। घायल हुए दो लोगों की पहचान संतोष जायसवाल (28) और रोहित जायसवाल (25) के तौर पर हुई है। अधिकारी ने बताया कि संतोष को कुर्ला भाभा अस्पताल ले जाया गया, जबकि रोहित को इलाज के लिए हबीब अस्पताल भेजा गया। दोनों का मामूली चोटों के लिए इलाज किया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई।अधिकारी के अनुसार, घटना के बाद गणेश मंडल के प्रतिनिधियों ने प्रतिमा को पास के शीतल तालाब में विसर्जित कर दिया। यह घटना दक्षिण मुंबई के भूलेश्वर इलाके में हुई एक गंभीर दुर्घटना के लगभग तीन हफ़्ते बाद हुई है, जहां 22 अगस्त की रात 'भूलेश्वरचा राजा' की 22 फीट ऊंची विशाल गणेश प्रतिमा आगमन जुलूस के दौरान गिर गई थी। इस घटना में संकेत नेवशे (33) और बृजेश हेमंत जोशी (30) की मौत हो गई थी और पांच अन्य लोग घायल हो गए थे।