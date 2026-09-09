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महाराष्ट्र की खबरें: मुंबई में गणेश प्रतिमा गिरने से फिर हुआ हादसा, कई घायल; पहले हादसे में हुई थी दो की मौत

Wed, 09 Sep 2026 03:55 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 09 Sep 2026 03:55 AM IST
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Maharashtra news updates mumbai kurla area ganpati statue fall injured many
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
मंगलवार रात मुंबई के कुर्ला इलाके में गणेश प्रतिमा ले जाते समय गिर गई, जिससे दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए। तीन हफ्ते से भी कम समय में यह इस तरह की दूसरी घटना है। पुलिस ने बताया कि 10 फीट से ज्यादा ऊंची बताई जा रही यह प्रतिमा विद्याविहार से धारावी ले जाई जा रही थी, तभी रात करीब 9.45 बजे कुर्ला (पश्चिम) में एलबीएस रोड पर शीतल तालाब के पास यह गिर गई।
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एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रतिमा धारावी के एक मंडल की थी। यह घटना गणेश चतुर्थी से ठीक एक हफ्ते पहले हुई है, जब भक्त गणपति देवता की प्रतिमाओं को घरों और सजाए गए सार्वजनिक मंचों (पंडालों) में स्थापित करते हैं। घायल हुए दो लोगों की पहचान संतोष जायसवाल (28) और रोहित जायसवाल (25) के तौर पर हुई है। अधिकारी ने बताया कि संतोष को कुर्ला भाभा अस्पताल ले जाया गया, जबकि रोहित को इलाज के लिए हबीब अस्पताल भेजा गया। दोनों का मामूली चोटों के लिए इलाज किया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई।
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अधिकारी के अनुसार, घटना के बाद गणेश मंडल के प्रतिनिधियों ने प्रतिमा को पास के शीतल तालाब में विसर्जित कर दिया। यह घटना दक्षिण मुंबई के भूलेश्वर इलाके में हुई एक गंभीर दुर्घटना के लगभग तीन हफ़्ते बाद हुई है, जहां 22 अगस्त की रात 'भूलेश्वरचा राजा' की 22 फीट ऊंची विशाल गणेश प्रतिमा आगमन जुलूस के दौरान गिर गई थी। इस घटना में संकेत नेवशे (33) और बृजेश हेमंत जोशी (30) की मौत हो गई थी और पांच अन्य लोग घायल हो गए थे।
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