फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Petrol and diesel prices to rise again in India; crude oil crosses $100 mark.

भारत में फिर से बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

Wed, 09 Sep 2026 04:02 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Wed, 09 Sep 2026 04:02 AM IST
Petrol and diesel prices to rise again in India; crude oil crosses $100 mark.
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। भारत के लिए कच्चे तेल की औसत आयात लागत यानी इंडियन क्रूड बास्केट सितंबर में 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर का औसत करीब 100.75 डॉलर प्रति बैरल रहा है, जबकि 7 सितंबर को इंडियन बास्केट की कीमत करीब 106.26 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। 

कच्चे तेल की कीमतों में इस तेजी के पीछे पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताएं प्रमुख कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड भी 100 डॉलर के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। 8 सितंबर को ब्रेंट करीब 98.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हूती हमलों और क्षेत्रीय तनाव ने बाजार में सप्लाई को लेकर आशंकाएं बढ़ा दी हैं। 

कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की लागत पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत बढ़ना तय है। घरेलू ईंधन कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के अलावा रुपये की विनिमय दर, टैक्स, रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स लागत समेत कई कारकों का असर पड़ता है। फिलहाल तेल कंपनियों ने खुदरा कीमतों में तुरंत बदलाव नहीं किया है। 

बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर इंडियन क्रूड बास्केट लंबे समय तक 100 डॉलर या उससे ऊपर बनी रहती है, तो घरेलू ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ सकता है। कुछ अनुमानों में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 से 5 रुपये प्रति लीटर तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह अभी केवल अनुमान है और अंतिम फैसला तेल कंपनियों तथा सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा।

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। महंगा ईंधन परिवहन लागत बढ़ा सकता है, जिससे माल ढुलाई महंगी होने पर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। साथ ही, महंगे तेल से देश का आयात बिल और रुपये पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में वैश्विक तेल बाजार और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भारत की नजर बनी रहेगी। अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर टिकती हैं, तो वाहन चालकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

पंजाब से कटा नाम तो दिल्ली के वोटर बने राघव चड्ढा? सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप

राघव चड्ढा
India News
08 Sep 2026

PM मोदी की सुरक्षा में सेंध? बंदूक के साथ 2 लोग गिरफ्तार

PM मोदी के मुंबई दौरे से पहले बड़ा सुरक्षा अलर्ट, 2 गिरफ्तार
India News
08 Sep 2026

आंगनबाड़ी बहनों की बढ़ गई सैलरी, सीएम योगी ने किए कई बड़े एलान

Anganwadi Workers Salary Hike: आंगनबाड़ी बहनों की बढ़ गई सैलरी, CM Yogi ने किए तीन एलान | UP News
India News
08 Sep 2026

7 रुपये से भी कम का खर्च! इतने सस्ते रिचार्ज में भरपूर डेटा, कॉलिंग का मजा

BSNL
India News
08 Sep 2026

'मांसाहार' वाले बयान पर घिरे बाबा बागेश्वर, BJP नेताओं ने सुना डाला!

Bengal News
India News
08 Sep 2026
विज्ञापन

बिहार में बाढ़ का ऐसा कहर, घरों में घुसा पानी... हर तरफ तबाही ही तबाही

Bihar
India News
08 Sep 2026

उज्जैन खड़े हनुमान जी: 40 घंटे लग गए लेकिन हनुमान जी को क्रेन भी नहीं हिला पाई! जानें क्यों

हनुमान
India News
08 Sep 2026
विज्ञापन

यूपी चुनाव 2027: पीडीए के साथ अखिलेश का नया गेमप्लान! राहुल के लिए समाजवादी पार्टी ही सहारा ?| बीजेपी

up cHUNAV
India News
08 Sep 2026

मस्जिद के नीचे मिले कुएं में उतरी एएसआई टीम

Masjid
India News
08 Sep 2026

पीएम मोदी का गुजरात दौरा : वडोदरा में पीएम मोदी के शो का क्रेज, 1 घंटे में बिके सारे टिकट

पीएम मोदी का गुजरात दौरा : वडोदरा में पीएम मोदी के शो का क्रेज, 1 घंटे में बिके सारे टिकट
India News
08 Sep 2026

चीनी के भाव में आई बड़ी गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

चीनी के भाव में आई बड़ी गिरावट जानिए आपके शहर में क्या है रेट
India News
08 Sep 2026

देश के इन राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का IMD ने जारी किया अलर्ट

देश के इन राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का IMD ने जारी किया अलर्ट
India News
08 Sep 2026

Weather Forecast 08 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 08 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
08 Sep 2026

धीरेंद्र शास्त्री ने दिया बंगाल में मांसाहार पर बयान मचा सियासी बवाल!

धीरेंद्र शास्त्री ने दिया बंगाल में मांसाहार पर बयान मचा सियासी बवाल!
India News
08 Sep 2026

मस्जिद की जगह पर था देव स्थान? कुआं मिलने के बाद उठ रहे सवाल

सहारनपुर मस्जिद
India News
07 Sep 2026

बिग बॉस होम टूर: बिग बॉस 20 का ऐसा है नया घर, देखकर रह जाएंगे हैरान!| सलमान खान

बिग बॉस 20
India News
07 Sep 2026

राम मंदिर में सीईओ की एंट्री! जीतेन्द्र मिश्रा से किसे ऐतराज? | यूपी चुनाव 2027

Ram mandir CEO
India News
07 Sep 2026

राजा वडिंग-चन्नी में दोस्ती कारएंगे पायलट,पंजाब में कहां फेल हुए बघेल ?

सचिन
India News
07 Sep 2026

दोस्त तृषा के अपमान पर सदन में भड़के सीएम?

Vijay Thalapathy
India News
07 Sep 2026

एशिया कप जीतने पर भारत को नहीं मिलेगी ट्रॉफी, नकवी ने बनाया प्लान?

एशिया कप जीतने पर भारत को नहीं मिलेगी ट्रॉफी, नकवी का प्लान?
India News
07 Sep 2026

World Map Changed: Bharat के Vote से Pakistan में मची खलबली! Jammu-Kashmir पर किया बड़ा दावा

World Map
India News
07 Sep 2026

Saharanpur Masjid Demolished: पहले थी मस्जिद... 18 घंटे बाद कलेक्ट्रेट में बदला नजारा | Akhiesh | UP

Masjid
India News
07 Sep 2026

देश के इन राज्यों में होगी भीषण बारिश, IMD ने जारी किया रेड- यलो अलर्ट!

Weather Today: देश के इन राज्यों में होगी भीषण बारिश, IMD ने जारी किया रेड- यलो अलर्ट!
India News
07 Sep 2026

Weather Forecast 07 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 07 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
07 Sep 2026

नेपाल में अज्ञात शवों की संख्या हजार के पार, अब तक 1341 मौतों की हुई पुष्टि!

Nepal Flood Update: नेपाल में अज्ञात शवों की संख्या हजार के पार, अब तक 1341 मौतों की हुई पुष्टि!
India News
07 Sep 2026

दिल्ली इमारत हादसा: खून से लथपथ मलबे में दबा दिखा शख्स!

Satya Niketan Building Collapse: खून से लथपथ मलबे में दबा दिखा शख्स! Delhi Building Collapse
India News
06 Sep 2026

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी बिल्डिंग, 50-60 छात्र फंसे!

Delhi Building Collapsed: Delhi के Satya Niketan इलाके में गिरी बिल्डिंग, 50-60 छात्र फंसे!
India News
06 Sep 2026

London जा रही Flight में अचानक क्या हुआ? 270 यात्रियों को... |Emergency Landing | Flight Turbulence

Flight
India News
06 Sep 2026

मंदाकिनी बनी काल! चित्रकूट में रोते-बिलखते लोग, CM योगी का बड़ा एलान

CM Yogi
India News
06 Sep 2026

दलीप ट्रॉफी फाइनल में सिराज पर टूटा वैभव का कहर, ठोके इतने रन!

दलीप ट्रॉफी फाइनल में सिराज पर टूटा वैभव का कहर, ठोके इतने रन!
India News
06 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed