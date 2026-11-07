त्रिपुरा: बीएसएफ पर हमले के बाद 21 गिरफ्तार, तीन और पकड़े; गांजा तस्करी रोकने पर जवानों पर टूट पड़ी थी भीड़
आईएएनस, अगरतला Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 07 Nov 2026 11:18 PM IST
सार
त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में BSF जवानों पर हमले के मामले में पुलिस और BSF ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 21 हो गई है। दो नवंबर को गांजा तस्करी रोकने पर भीड़ ने जवानों पर हमला किया था।
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विस्तार
त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों पर हुए हमले के संबंध में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 21 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें चार महिलाएं हैं। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। हसीना खातून नाम की महिला को शनिवार को सेपाहिजाला जिले के कालापानिया से गिरफ्तार किया गया।
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यह गिरफ्तारी 2 नवंबर को आशबाड़ी गांव में हुई घटना से संबंधित है। यह गांव भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कलामचौरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। बीएसएफ ने दो मुख्य आरोपियों, रबीउल हुसैन और महाबुल हुसैन को भी शनिवार को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें कलामचौरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। वीडियो फुटेज में रबीउल को बीएसएफ जवान की सर्विस राइफल छीनते देखा गया। महाबुल को बीएसएफ कर्मियों पर लाठी से हमला करते हुए पाया गया। सभी 21 आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
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जांच और मुख्यमंत्री की समीक्षा
अधिकारियों ने बताया कि 2 नवंबर को बीएसएफ कर्मियों पर हमले के बाद गहन तलाशी अभियान जारी है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी से हमलावरों की पहचान कर रही है। पुलिस और बीएसएफ संयुक्त रूप से संदिग्ध स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हमले की निंदा की और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठकें भी कीं।
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हमले का कारण और सीमा की संवेदनशीलता
पुलिस के अनुसार, घटना 2 नवंबर को हुई जब बीएसएफ ने गांजा तस्करी का प्रयास कर रहे तस्करों को रोका। इसके बाद करीब 50 लोगों की भीड़ ने बीएसएफ कर्मियों को घेरकर हमला किया। हमले में एक कंपनी कमांडर सहित तीन बीएसएफ कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावरों ने एक पंप-एक्शन गन छीन ली और बीएसएफ के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिससे यह तस्करी के प्रति संवेदनशील है।
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यह गिरफ्तारी 2 नवंबर को आशबाड़ी गांव में हुई घटना से संबंधित है। यह गांव भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कलामचौरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। बीएसएफ ने दो मुख्य आरोपियों, रबीउल हुसैन और महाबुल हुसैन को भी शनिवार को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें कलामचौरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। वीडियो फुटेज में रबीउल को बीएसएफ जवान की सर्विस राइफल छीनते देखा गया। महाबुल को बीएसएफ कर्मियों पर लाठी से हमला करते हुए पाया गया। सभी 21 आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
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जांच और मुख्यमंत्री की समीक्षा
अधिकारियों ने बताया कि 2 नवंबर को बीएसएफ कर्मियों पर हमले के बाद गहन तलाशी अभियान जारी है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी से हमलावरों की पहचान कर रही है। पुलिस और बीएसएफ संयुक्त रूप से संदिग्ध स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हमले की निंदा की और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठकें भी कीं।
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पुलिस के अनुसार, घटना 2 नवंबर को हुई जब बीएसएफ ने गांजा तस्करी का प्रयास कर रहे तस्करों को रोका। इसके बाद करीब 50 लोगों की भीड़ ने बीएसएफ कर्मियों को घेरकर हमला किया। हमले में एक कंपनी कमांडर सहित तीन बीएसएफ कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावरों ने एक पंप-एक्शन गन छीन ली और बीएसएफ के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिससे यह तस्करी के प्रति संवेदनशील है।