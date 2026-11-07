त्रिपुरा: बीएसएफ पर हमले के बाद 21 गिरफ्तार, तीन और पकड़े; गांजा तस्करी रोकने पर जवानों पर टूट पड़ी थी भीड़

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त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों पर हुए हमले के संबंध में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 21 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें चार महिलाएं हैं। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। हसीना खातून नाम की महिला को शनिवार को सेपाहिजाला जिले के कालापानिया से गिरफ्तार किया गया।