{"_id":"6af45704a0eb055bbc04c827","slug":"12-november-2026-major-event-2026-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा, बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण; महंगा हुआ मदर डेयरी का दूध","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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मदर डेयरी ने फिर बढ़ाए दूध के दाम,आज से लागू होंगी नई कीमतें

दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। मदर डेयरी ने दूध की कई श्रेणियों के दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें आज यानी की गुरुवार, 12 नवंबर से लागू होंगी। इससे आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कंपनी ने इससे पहले 14 मई 2026 को दूध के दाम बढ़ाए थे। उससे पहले अप्रैल 2025 में कीमतों में बदलाव किया गया था। विज्ञापन आज 12 नवंबर 2026 को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। मदर डेयरी ने दूध की कई श्रेणियों के दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बैठक करेंगे।

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आंध्र प्रदेश के मुद्दों पर 12 नवंबर को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी की 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बैठक करेंगे। शाह आंध्र विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में भी शामिल होंगे। यह दो दिवसीय सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।

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बिहार में आज से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान

बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान चलाया जाएगा। 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन व दावे/आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निपटारा 28 दिसंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा। एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं, दिव्यांगजनों तथा छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने और नाम-पते में संशोधन पर विशेष जोर रहेगा। विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच आयोग की यह एसएसआर प्रक्रिया पिछली भूल-चूक को सुधारने और छूटे या कटे हुए नामों को दोबारा जुड़वाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

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अखिलेश यादव का परिवार संग अयोध्या दौरा आज, रामलला के दर्शन कर संतों से लेंगे आशीर्वाद

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी की 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। यहां वह राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की तारीख की जानकारी दी। पवन पांडे के मुताबिक, अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, बेटा और बेटी भी अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि सपा प्रमुख का यह दौरा पूरी तरह धार्मिक होगा। अखिलेश यादव अयोध्या में पूरा दिन बिताएंगे। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद वह हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव साधु-संतों और महंतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे। पवन पांडे ने बताया कि सपा प्रमुख संतों के साथ प्रसाद भी ग्रहण करेंगे।