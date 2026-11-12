महाराष्ट्र अपडेट्स: नवी मुंबई स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर; एनसीपी के विलय पर संजय राउत का बड़ा दावा

केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण (2025-26) में नवी मुंबई को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इसके बाद सूरत एवं विजयवाड़ा का स्थान रहा। पिछले साल इंदौर पहले, सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर थे। इसके अलावा 20-50 हजार की आबादी वाली श्रेणी में, महाराष्ट्र का वीटा भी पहले स्थान पर रहा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ तटीय शहर श्रेणी में महाराष्ट्र का रत्नागिरि तीसरे स्थान पर रहा। इस श्रेणी में पुरी शीर्ष पर रहा, जबकि केरलम के अलप्पुझा को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। गौरतलब है कि सर्वे में 4,700 अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण का थीम रहा-स्वच्छता की नई पहलः बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ। 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने पूरे देश में व्यापक जमीनी मूल्यांकन किया।

विज्ञापन

सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी: संजय राउत एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की चर्चा के बीच शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 20 से 22 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि एनसीपी के विधायक जब शरद पवार से मिल रहे हैं तो यह सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं है। इन मुलाकातों के पीछे कुछ और भी चल रहा है। अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी के विधायकों की हालत गुलामों जैसी हो गई है। राउत ने कहा कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक कभी भी अलग हो सकते हैं। वे अपने पुराने घर यानी शरद पवार के गुट में लौट सकते हैं या चुनाव से पहले किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा होने पर इसे दोनों गुटों का विलय नहीं कहा जाएगा। राउत से पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाजपा से सलाह लिए बिना एनसीपी का विलय नहीं हो सकता। इस पर राउत ने कहा कि यह बात शरद पवार के गुट पर लागू नहीं होती।