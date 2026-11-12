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कांगो में इबोला का कहर: अब तक 5,198 लोगों की मौत; भारतीय वैक्सीन पर भरोसा, बड़े परीक्षण की तैयारी

Thu, 12 Nov 2026 06:56 AM IST
राकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 06:56 AM IST
सार

कांगो में बुंदिबुग्यो वायरस के संक्रमण से अब तक 5,198 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए डब्ल्यूएचओ ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित वैक्सीन को बड़े परीक्षण में शामिल करने की सिफारिश की है। इसके साथ अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को भी परीक्षण में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
 

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WHO recommends Oxford Serum Institute vaccine for Ebola trial in Congo
इबोला का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

विस्तार
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अफ्रीकी देश कांगो में इबोला के नए रूप बंदिबुग्यो वायरस ने अब तक 5,198 लोगों की जान ले ली है। इस जानलेवा संक्रमण से बचाव के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की भागीदारी से तैयार वैक्सीन को बड़े परीक्षण में शामिल करने की तैयारी है।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित वैक्सीन सहित दो नए टीका उम्मीदवारों को कांगो में चल रहे परीक्षण में जोड़ने की सिफारिश की है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, कांगो में तीन नवंबर तक बुंदिबुग्यो वायरस के 10,668 पुष्ट मामले सामने आए थे। इनमें 5,198 लोगों की मौत हुई।
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बड़े परीक्षण की तैयारी, अब तक 5,198 लोगों की मौत
संक्रमण से मृत्यु की दर करीब 48.7 फीसदी रही। आठ प्रांतों के 67 स्वास्थ्य क्षेत्रों में मामले मिले, जबकि 51 क्षेत्रों में संक्रमण का फैलाव जारी था।

ऑक्सफोर्ड-सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है टीका
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर सीएचएडीऑक्स। नाम का टीका तैयार किया है। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की एमआरएनए-1469 वैक्सीन को भी परीक्षण में शामिल करने की सिफारिश की गई है। दोनों टीके खास तौर पर बुंदिबुग्यो वायरस से बचाव के लिए विकसित किए गए हैं।
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