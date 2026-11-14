क्या दुनिया की ऊर्जा ताकत बनेगा भारत?: 900 गीगावाट के लक्ष्य से बदलेगी तस्वीर, कोयले को पीछे छोड़ने की तैयारी

भारत ने वर्ष 2035 तक अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 900 गीगावाट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं के बीच घोषित इस लक्ष्य का उद्देश्य सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा जैसे गैर-जीवाश्म स्रोतों का विस्तार करना है। इसके साथ ही सरकार ने बिजली ग्रिड को आधुनिक बनाने और बैटरी स्टोरेज विकसित करने के लिए करीब 20 अरब डॉलर की मंजूरी दी है।

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