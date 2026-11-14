न्यूज अपडेट्स: बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे सीएम शुभेंदु अधिकारी; ओडिशा में रिकॉर्ड 3358 कैडेट्स पासआउट

ओडिशा में भारतीय नौसेना के इंडियन नेवल शिप (INS) चिल्का में शुक्रवार को रिकॉर्ड 3,358 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड (POP) हुई। इसमें 142 महिला कैडेट्स भी शामिल थीं, जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। इस बैच में 2,756 अग्निवीर (142 महिला सहित), 286 भारतीय नौसेना मेडिकल असिस्टेंट और भारतीय तटरक्षक के 316 नाविक शामिल थे। इन सभी ने 16 सप्ताह का गहन प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन ने परेड का निरीक्षण किया। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने विदाई समारोह की अध्यक्षता की। प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन और नेतृत्व विकास पर जोर दिया गया। नचिकेता सनसम को बेस्ट ट्रेनी (SSR) और अरबाज अमीन को बेस्ट ट्रेनी (MR) चुना गया। दीक्षा सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रेनी रहीं। अमर शक्ति एम को बेस्ट नाविक GD और अर्पित सांगवान को बेस्ट नाविक DB घोषित किया गया।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले ममता पर मां काली का प्रकोप उत्तर 24 परगना में आयोजित एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अक्तूबर में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान बनर्जी को जेल वैन में डाला गया था। अधिकारी ने इसे मां काली का प्रकोप बताया। पिछले साल दक्षिण 24 परगना में देवी की मूर्ति को ऐसी ही गाड़ी में ले जाया गया था। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने धार्मिक त्योहारों में कभी बाधा नहीं डाली। इस साल 45,000 के अतिरिक्त 13,000 दुर्गा पूजा और 60,000 काली पूजा को अनुमति दी गई। उन्होंने दावा किया कि इस साल राज्य में 1.5 करोड़ लोगों ने राम नवमी रैलियों में भाग लिया। अधिकारी ने हिंदुओं को बांटने के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त न करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की भी घोषणा की।