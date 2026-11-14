महाराष्ट्र अपडेट्स: MPSC परीक्षा अनियमितता जांच मामले में 23 तक गवाही; राज्य एसटी निगम में 13980 पदों पर भर्ती

विज्ञापन

महाराष्ट्र एसटी निगम में जल्द होगी 13980 ड्राइवर और मैकेनिकों की भर्ती, फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई राज्य सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप बाबूराव सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन (एसटी) निगम में जल्द ही लगभग 13,980 ड्राइवर और मैकेनिकों की संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जाए। मंत्रालय में शुक्रवार को एसटी निगम से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। सरनाईक ने कहा कि भर्ती के लिए नियुक्त एजेंसी और एसटी प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि बाहरी एजेंसी के माध्यम से चुने गए उम्मीदवार केवल एसटी निगम द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर ही चयनित हों। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी न हो और इसकी पूरी जिम्मेदारी एसटी प्रशासन की होगी।

विज्ञापन

महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग के समक्ष बयान जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब संबंधित व्यक्ति, अभ्यर्थी और छात्र 23 नवंबर तक अपने बयान आयोग को सौंप सकेंगे। सरकार ने एमपीएससी द्वारा आयोजित नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों (जिनमें प्रश्नपत्र लीक और उत्तर कुंजी (आंसर-की) लीक जैसे मामले शामिल हैं) की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। आयोग ने इन मामलों से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों, अभ्यर्थियों और छात्रों से निर्धारित शपथपत्र (एफिडेविट) प्रारूप में अपने बयान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इसके लिए पहले 16 नवंबर की अंतिम तिथि तय की गई थी, हालांकि दिवाली और अन्य अवकाशों को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाकर 23 नवंबर कर दी गई है। आयोग ने सभी संबंधित लोगों से निर्धारित प्रारूप में मराठी या अंग्रेजी भाषा में अपना बयान जमा करने को कहा है। बयान के साथ वैध पहचान पत्र की प्रति और संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (सेल्फ-अटेस्टेड) प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, नोटरीकृत शपथपत्र, बयान और सहायक दस्तावेजों की प्रतियां ईमेल के जरिए भी भेजनी होंगी।