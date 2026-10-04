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सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान: बंगाल में छह महीने में लागू होगा यूसीसी, ‘लव और लैंड जिहाद’ के खिलाफ लाएंगे कानून

Sun, 04 Oct 2026 04:11 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 04 Oct 2026 04:11 PM IST
सार

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर छह महीने में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कानून भी बनाए जाएंगे। उन्होंने संविधान के तहत सरकार चलाने और भारतीय संस्कृति व पूजा स्थलों की रक्षा का भरोसा दिया।

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Will implement UCC here like Uttrakhand, Gujarat; will bring laws against love, land jihad in 6 months: Bengal
शुभेंदु अधिकारी, सीएम, पश्चिम बंगाल - फोटो : ANI

विस्तार
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ भी कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों को अगले छह महीने में लाने की तैयारी है।
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सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी- शुभेंदु अधिकारी
मुख्यमंत्री ने कोलकाता में आयोजित विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार भारतीय संस्कृति पर किसी भी तरह का हमला नहीं होने देगी और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक धार्मिक पर्यटन सर्किट भी विकसित किया जाएगा। इसे अगले दो वर्षों में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा।
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सीएम शुभेंदु ने बताया सरकार का उद्देश्य
इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े पर्यटन को विकसित करना है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले।


(ये खबर अपडेट की जा रही है)
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