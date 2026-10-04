सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान: बंगाल में छह महीने में लागू होगा यूसीसी, ‘लव और लैंड जिहाद’ के खिलाफ लाएंगे कानून

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ भी कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों को अगले छह महीने में लाने की तैयारी है।