पायलट पर हमले के मामले में कांग्रेस पर बरसी विहिप: राहुल-सोनिया-प्रियंका गांधी को घेरा; क्या है पूरा विवाद?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 04 Oct 2026 04:32 PM IST
सार
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर उनके ओमानी सह-पायलट ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। विमान को सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। विहिप ने इस घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा, जबकि जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खरगे पायलट की बहादुरी की तारीफ कर चुके थे। हमले की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
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विस्तार
विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने पायलट के समर्थन में आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वह हिंदू हैं। बंसल ने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का इतिहास रहा है कि वे हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमलों की निंदा करने से बचते हैं। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने घटना के बाद पायलट की बहादुरी की तारीफ की थी।
भारतीय पायलट पर हमला कब और कैसे हुआ?
यह घटना बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में हुई। विमान में कुल 174 लोग सवार थे। खबरों के मुताबिक, विमान के कॉकपिट में ओमान के सह-पायलट हमाम अल-हमामी ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर आपातकालीन कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद विमान का रास्ता बदलकर सऊदी अरब के तबुक ले जाया गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई।
क्या सह-पायलट विमान पर कब्जा करना चाहता था?
द वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन की रिपोर्टों के अनुसार, सह-पायलट ने भारतीय पायलट पर हमला करने के साथ विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश भी की थी। रिपोर्टों में मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया कि कट्टरपंथी विचारों को लेकर चिंताओं के कारण अल-हमामी को पहले ओमान में उड़ान भरने से रोक दिया गया था। हालांकि, हमले के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। विनोद बंसल ने दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है।
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यह भी पढ़ें: सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान: बंगाल में छह महीने में लागू होगा यूसीसी, ‘लव और लैंड जिहाद’ के खिलाफ लाएंगे कानून
कांग्रेस ने पायलट के लिए क्या कहा था?
विहिप के आरोपों के बीच कांग्रेस की ओर से पायलट की तारीफ किए जाने के बयान भी सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की थी। उन्होंने कहा था, “उनका साहस, सूझबूझ और दृढ़ता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। पूरे देश को उनके किए पर गर्व है।” इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पायलट की तारीफ की थी और उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की थी।
विहिप ने किन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा?
विनोद बंसल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर आरोप लगाया कि वे कट्टरपंथियों के हमलों की निंदा करने के बजाय आरोपियों या उनसे जुड़े संगठनों का बचाव करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में भ्रम फैलाते हैं और समुदायों के बीच तनाव बढ़ाते हैं। अपने दावों के समर्थन में बंसल ने नागरिकता संशोधन कानून, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370 हटाने, वक्फ कानून और तीन तलाक खत्म करने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के रुख का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भी कभी भारत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।
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भारतीय पायलट पर हमला कब और कैसे हुआ?
यह घटना बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में हुई। विमान में कुल 174 लोग सवार थे। खबरों के मुताबिक, विमान के कॉकपिट में ओमान के सह-पायलट हमाम अल-हमामी ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर आपातकालीन कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद विमान का रास्ता बदलकर सऊदी अरब के तबुक ले जाया गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई।
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क्या सह-पायलट विमान पर कब्जा करना चाहता था?
द वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन की रिपोर्टों के अनुसार, सह-पायलट ने भारतीय पायलट पर हमला करने के साथ विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश भी की थी। रिपोर्टों में मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया कि कट्टरपंथी विचारों को लेकर चिंताओं के कारण अल-हमामी को पहले ओमान में उड़ान भरने से रोक दिया गया था। हालांकि, हमले के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। विनोद बंसल ने दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है।
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कांग्रेस ने पायलट के लिए क्या कहा था?
विहिप के आरोपों के बीच कांग्रेस की ओर से पायलट की तारीफ किए जाने के बयान भी सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की थी। उन्होंने कहा था, “उनका साहस, सूझबूझ और दृढ़ता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। पूरे देश को उनके किए पर गर्व है।” इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पायलट की तारीफ की थी और उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की थी।
विहिप ने किन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा?
विनोद बंसल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर आरोप लगाया कि वे कट्टरपंथियों के हमलों की निंदा करने के बजाय आरोपियों या उनसे जुड़े संगठनों का बचाव करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में भ्रम फैलाते हैं और समुदायों के बीच तनाव बढ़ाते हैं। अपने दावों के समर्थन में बंसल ने नागरिकता संशोधन कानून, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370 हटाने, वक्फ कानून और तीन तलाक खत्म करने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के रुख का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भी कभी भारत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।