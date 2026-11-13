संसद में सरकार को घेरेंगे: वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे उठाएंगे पवार, संजय सिंह ने बताया विपक्ष का प्लान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पवार के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सिंह ने कहा कि वह मुख्य रूप से पवार का हाल-चाल जानने के लिए उनसे मिलने गए थे। उन्होंने बताया कि पवार ने संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के बारे में पूछा और दिल्ली में कथित तौर पर वोट चोरी होने और मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के मामले की जानकारी मांगी।सिंह ने कहा, 'हमने महाराष्ट्र की राजनीति के कुछ पहलुओं और एमएलसी चुनावों के नतीजों पर भी चर्चा की। यह एक सुखद और अच्छी मुलाकात रही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शरद पवार साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और उसी ऊर्जा के साथ अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाते रहें और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करते रहें, जिस तरह से उन्होंने हमेशा काम किया है।'जब उनसे शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के दो गुटों के विलय की संभावना के बारे में पूछा गया, तो आप सांसद ने कहा, 'इस बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, हमने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर जरूर चर्चा की है, जो आजकल उठाए जा रहे हैं। जहां तक संसदीय सत्र की बात है, चूंकि उन्होंने पूछा था कि यह कब शुरू होगा और इसकी कार्यवाही कैसी होगी, तो मुझे विश्वास है कि पवार साहब संसद में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे।'संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर चल रही राजनीतिक बहस के संदर्भ में, सिंह ने दावा किया, 'भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास जरूरी संख्या बल नहीं है। जहां तक महिला आरक्षण विधेयक की बात है, तो हम इसे पहले ही पारित कर चुके हैं। अगर वे महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें इसे मौजूदा संख्या बल के आधार पर लागू करना चाहिए। परिसीमन के लिए एक उचित प्रक्रिया होती है, जिसका पालन किया जाना चाहिए।इस सवाल के जवाब में कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो सकते हैं, सिंह ने कहा कि एनसीपी (एसपी) प्रमुख भाजपा के कट्टर विरोधी हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच बन रहे राजनीतिक गठबंधन पर सिंह ने कहा, 'इन दोनों दलों के गठबंधन का असर 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।