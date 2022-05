{"_id":"628653821e2e6c3ac97c4349","slug":"why-india-has-banned-wheat-exports-all-you-need-to-know","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Wheat Price Hike: आठ साल में 40 फीसदी महंगा हुआ गेहूं-आटा, जानें निर्यात पर रोक के बाद घटा या बढ़ा इनका दाम","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

