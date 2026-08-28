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नेपाल बाढ़ त्रासदी: नेपाल से बह कर यूपी पहुंचे शव, गंडक नदी से निकाला गया

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 28 Aug 2026 12:15 PM IST







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नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड के बाद अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए महराजगंज और कुशीनगर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. ... और पढ़ें

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