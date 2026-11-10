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Why Foreign Traffic Models Failing to Understand Congestion on Indian Roads Study of 36000 Vehicles Reveals
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खुलासा: क्या विदेशों के ट्रैफिक मॉडल भारत के लिए फेल हो रहे हैं? 36 हजार वाहनों के अध्ययन से मिला जवाब
आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने दिल्ली के आठ लेन वाले हाईवे पर ड्रोन से 36 हजार से अधिक वाहनों का अध्ययन किया। इसमें सामने आया कि विदेशी यातायात मॉडल भारतीय सड़कों पर जाम की सही तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। यहां वाहन अलग-अलग गति से चलते हैं और चालक लेन भी बदलते हैं। आखिर भारतीय सड़कों पर जाम का गणित इतना अलग क्यों है और इसे समझने के लिए कौन-से आंकड़े जरूरी हैं? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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भारतीय जाम पर आईआईटी की अहम पड़ताल
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अमर उजाला ग्राफिक्स
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