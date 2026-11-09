{"_id":"6af2081bf1a2a524980d8d81","slug":"10-november-2026-major-event-2026-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: भाई दूज का पर्व, पटना जाएंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन; भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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आज से यमुना में शुरू हुई क्रूज सफारी, 12 किमी के सफर का आनंद उठा सकेंगे लोग

राजधानी दिल्ली में अब यमुना नदी पर क्रूज की सवारी का इंतजार आज आखिरकार खत्म होने वाला है। दिल्ली सरकार आज से 'नमो यमुना रिवर सफारी' की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है, जिसकी घोषणा पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने की थी। इस खास सफारी के तहत लोग सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी का लुत्फ उठा सकेंगे। करीब 12 किलोमीटर का यह पूरा सफर 35 से 40 मिनट का होगा, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का टिकट तय किया गया है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सफारी केवल बोटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां आने वाले परिवारों और बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई आकर्षक सुविधाएं तैयार की गई हैं। दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी को एक नया और शानदार पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। विज्ञापन आज दस नवंबर 2026 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज राजधानी दिल्ली में अब यमुना नदी पर क्रूज की सवारी का इंतजार आज आखिरकार खत्म होने वाला है। दिल्ली सरकार आज से 'नमो यमुना रिवर सफारी' की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 10 से 12 नवंबर 2026 तक बिहार की राजधानी पटना के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे छठ महापर्व से जुड़े कार्यक्रमों और पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

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पटना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 10 से 12 नवंबर 2026 तक बिहार की राजधानी पटना के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे छठ महापर्व से जुड़े कार्यक्रमों और पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 10 नवंबर, मंगलवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 3:00 बजे वे दीघा के नसरीगंज घाट से गाय घाट तक पटना के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान श्री नवीन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद, शाम 5:30 बजे वे पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय श्री आर. के. सिन्हा के आवास पर जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे।

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सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी टीम इंडिया, क्या तीसरे मुकाबले में बारिश डालेगी खलल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। पहले और दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 12-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपने नाम करने करने पर होंगी। हालांकि, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले ऑकलैंड- वेलिंगटन में खेला गया पहला वनडे भी बारिश से प्रभावित हुआ था। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें तीसरे मुकाबले के लिए मौसम पर टिकी हुई हैं।

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बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज: सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शाम को होगा मंथन

बिहार में आज यानी की 10 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में मंत्रिपरिषद् की अहम बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है; इसके तुरंत बाद, शाम 6:30 बजे सूचना भवन के सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार इन फैसलों की आधिकारिक जानकारी मीडिया को देगी।