शोध: मधुमेह में छोटा घाव भी क्यों बन जाता है बड़ी परेशानी? प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गड़बड़ी से जुड़ा अहम संकेत

मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीजों में छोटी-सी चोट या घाव को भरने में भी कई बार काफी समय लग जाता है। कई बार यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि घाव में संक्रमण फैलने लगता है, शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है और गंभीर मामलों में अंग काटने तक की नौबत आ सकती है। अब वैज्ञानिकों ने इस समस्या के पीछे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी बीमारियों से लड़ने वाली व्यवस्था की भूमिका को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। शोधकर्ताओं के अनुसार, मधुमेह में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इससे घाव भरने की सामान्य प्रक्रिया बाधित होती है और चोट लंबे समय तक बनी रहती है।

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मधुमेह में घाव देर से भरने की एक बड़ी वजह शरीर में लंबे समय तक सूजन बने रहना है। चोट लगने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। इसकी कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं और घाव वाली जगह से खराब हो चुके ऊतकों को हटाने में मदद करती हैं। शुरुआत में सूजन होना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन घाव को ठीक करने के लिए इसका समय पर कम होना भी जरूरी है। सामान्य स्थिति में शरीर धीरे-धीरे सूजन को नियंत्रित करके नई कोशिकाओं और ऊतकों के बनने की प्रक्रिया शुरू करता है। मधुमेह में यह बदलाव ठीक से नहीं हो पाता। नतीजतन, शरीर घाव की सफाई और मरम्मत के अगले चरण तक पहुंचने में अधिक समय लेता है।मेडसाइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध समीक्षा में घाव भरने की प्रक्रिया में अलग-अलग प्रतिरक्षा कोशिकाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। इसमें मोनोसाइट और मैक्रोफेज नाम की कोशिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये कोशिकाएं घाव वाली जगह पर पहुंचती हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों की सफाई करने के साथ सूजन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। सामान्य स्थिति में मैक्रोफेज समय के साथ अपनी गतिविधियां बदलती हैं और ऊतकों को दोबारा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देने लगती हैं। लेकिन मधुमेह में इनकी गतिविधियों में बदलाव प्रभावित हो सकता है। इससे ये कोशिकाएं सूजन को नियंत्रित करने और मरम्मत को आगे बढ़ाने में अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पातीं। परिणामस्वरूप, घाव भरने में देरी होती है।घाव भरने में न्यूट्रोफिल नाम की प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। ये चोट लगने के बाद शुरुआती प्रतिक्रिया में सक्रिय होती हैं और संक्रमण से बचाव करती हैं। हालांकि, मधुमेह में इनकी कुछ गतिविधियां अनियंत्रित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में इनसे निकलने वाले प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन अणु और प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे सूजन लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसके अलावा, डेंड्राइटिक कोशिकाएं मृत कोशिकाओं को हटाने और प्रतिरक्षा प्रणाली के अलग-अलग हिस्सों के बीच तालमेल बनाने में मदद करती हैं। मधुमेह में इनकी सफाई करने की क्षमता प्रभावित होने पर मृत कोशिकाओं के अवशेष जमा रह सकते हैं। इससे भी सूजन बढ़ सकती है।टी-कोशिकाएं भी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सूजन को नियंत्रित करने और त्वचा की मरम्मत में भूमिका निभाती हैं। मधुमेह में इनकी संख्या या काम करने की क्षमता में बदलाव होने पर घाव भरने की गति प्रभावित हो सकती है। इस तरह घाव का देर से भरना केवल त्वचा से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रतिरक्षा प्रणाली की कई कोशिकाओं की गतिविधियों में गड़बड़ी भी हो सकती है। जब सूजन लंबे समय तक बनी रहती है और क्षतिग्रस्त ऊतकों की सफाई तथा मरम्मत ठीक से नहीं होती, तो घाव के सामान्य रूप से भरने में बाधा आती है। वैज्ञानिकों के लिए इन अलग-अलग कोशिकाओं की भूमिका को समझना इसलिए जरूरी है, ताकि इलाज को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने से मधुमेह के पुराने घावों के लिए अधिक लक्षित उपचार विकसित किए जा सकेंगे। संभावित विकल्पों में सूजन पैदा करने वाले संकेतों को रोकने वाली दवाएं, मैक्रोफेज की गतिविधियों में बदलाव करने वाले उपचार, स्टेम सेल से जुड़ी तकनीकें और घाव पर सीधे दवा पहुंचाने वाली विशेष ड्रेसिंग शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कई विकल्प अभी अनुसंधान के चरण में हैं। उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता की पुष्टि के लिए आगे अध्ययन करना जरूरी है। वैज्ञानिक यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि घाव भरने के अलग-अलग चरणों में किस तरह का उपचार अधिक उपयोगी हो सकता है। इससे भविष्य में मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार इलाज देने में मदद मिल सकती है।मधुमेह के मरीजों के लिए घाव की देखभाल करना बेहद जरूरी है। उन्हें पैरों और त्वचा पर होने वाली चोट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रक्त शर्करा को नियंत्रित रखना, पैरों की नियमित जांच करना और घाव को साफ रखकर उसकी उचित देखभाल करना महत्वपूर्ण है। यदि घाव के आसपास लालिमा, सूजन, पस, बढ़ता दर्द या त्वचा के रंग में बदलाव दिखाई दे, तो जल्द चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। घाव लंबे समय तक ठीक न हो रहा हो, तब भी डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। समय पर ध्यान देने से गंभीर जटिलताओं का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है।शोध समीक्षा से संकेत मिलता है कि मधुमेह में घावों के लंबे समय तक बने रहने के पीछे प्रतिरक्षा कोशिकाओं की असामान्य गतिविधियां और लगातार बनी रहने वाली सूजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शरीर को चोट से उबरने के लिए केवल संक्रमण से लड़ना ही नहीं, बल्कि सूजन को समय पर नियंत्रित करके क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करनी होती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया की बेहतर समझ से भविष्य में अधिक प्रभावी उपचार विकसित किए जा सकेंगे। हालांकि, नए उपचारों के इस्तेमाल से पहले उनके असर की पुष्टि होना जरूरी है।