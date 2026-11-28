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रक्षा और सुरक्षा: दोनों देश रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे।

दोनों देश रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। अंतरिक्ष और उभरती तकनीक: अंतरिक्ष अनुसंधान और नई तकनीकों के क्षेत्र में मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

अंतरिक्ष अनुसंधान और नई तकनीकों के क्षेत्र में मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। शिक्षा और कौशल विकास: व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों की आवाजाही: दोनों देशों के बीच लोगों के आने-जाने और आपसी संपर्क को आसान बनाने पर काम होगा।

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी शक्ति है और आने वाले वर्षों में आर्थिक स्तर पर उसका उभार जारी रहेगा। उन्होंने कहा, 'भारत एक बड़ी शक्ति है। आने वाले वर्षों में हम आर्थिक रूप से उसका बढ़ता प्रभाव देखते रहेंगे। ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय नियमों पर दबाव है, डेनमार्क और यूरोप को भारत के साथ मजबूत साझेदारी बनानी चाहिए।'रासमुसेन ने कहा कि 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग में काफी प्रगति हुई है। वह इसी सहयोग को आगे बढ़ाने और नए क्षेत्रों में इसका विस्तार करने के लिए भारत आए हैं।भारत और डेनमार्क ने 2026 से 2031 तक के लिए संयुक्त कार्ययोजना पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी को मजबूत करना है।बैठक के दौरान संयुक्त कार्य योजना के अलावा चार अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें कौशल विकास, टिकाऊ जल प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जुड़े समझौते शामिल हैं। कौशल विकास से जुड़े समझौते के तहत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें हरित तकनीक, डिजिटल कौशल और देखभाल से जुड़े क्षेत्रों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।भारत और डेनमार्क ने 2020 में अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इसके बाद व्यापार, निवेश, हरित तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग बढ़ा है। एस जयशंकर ने कहा कि इस साझेदारी ने भारत-डेनमार्क संबंधों को एक अलग पहचान दी है। इसमें डेनमार्क की तकनीकी क्षमताओं और भारत के बड़े बाजार तथा विकास की जरूरतों को एक साथ लाया गया है।एस जयशंकर ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में डेनमार्क एक अहम साझेदार है। उन्होंने भारत में डेनमार्क की कंपनियों के योगदान की सराहना की और दोनों देशों में कारोबारी गतिविधियां बढ़ाने का स्वागत किया।दिल्ली पहुंचने से पहले डेनमार्क के विदेश मंत्री ने बंगलूरू का दौरा किया। वहां उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का दौरा किया। यहां डेनमार्क की कंपनी एचबीके के उपकरणों का इस्तेमाल एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ध्रुव) और लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर में किया जाता है। उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान की अनुसंधान एवं विकास इकाई का भी दौरा किया। इसके अलावा इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की।रासमुसेन ने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स (सी-कैंप) और एआई व क्वांटम तकनीक पर काम करने वाली कंपनी क्यूपाईएआई का भी दौरा किया। उन्होंने कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे और राज्य में काम कर रही डेनमार्क की कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और भारत के बड़े तकनीकी प्रतिभा भंडार पर चर्चा हुई।