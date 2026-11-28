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राहुल गांधी ने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदान प्रक्रिया पर कब्जा कर लिया है। अब वह निर्वाचन क्षेत्रों के पूरे ढांचे को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं अपने हिसाब से तय करना है। राहुल ने दावा किया कि भाजपा के खिलाफ युवाओं ने वोट चोरी के मुद्दे पर आवाज उठाई है और उसके लिए पहले से मौजूद रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए सरकार नई योजना के जरिए दूसरा रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को देश को तानाशाही में बदलने नहीं देगी।राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को किनारे कर दिया गया है और 2027 की जनगणना को अप्रासंगिक बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल क्यों करना चाहती है। राहुल के मुताबिक, नई जनगणना से ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं, जो भाजपा के लिए असहज होंगे। उन्होंने दावा किया कि पुराने आंकड़ों के आधार पर 2051 तक व्यवस्था स्थिर रखने का मतलब अगले 40 साल तक सामाजिक न्याय को पीछे करना होगा।राहुल ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अगले 40 साल तक स्थिर रखी जाएगी, जबकि इस दौरान उनकी आबादी बढ़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकार कमजोर होंगे। राहुल ने अल्पसंख्यकों को भी उनके अधिकारों से वंचित किए जाने का दावा किया। उनके मुताबिक, जाति जनगणना के नतीजे सामने नहीं आने देने के पीछे यही वजह है।राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन आयोग को सभी राजनीतिक दलों की सहमति से काम करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण को 850 सीटों वाली लोकसभा के बजाय मौजूदा 543 सीटों पर ही लागू किया जाए। साथ ही, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग उप-कोटा बनाने की मांग भी की। राहुल ने आरोप लगाया कि असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि भाजपा को भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद अपने हिसाब से दोबारा तैयार करने की छूट देना है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव के जरिए सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।