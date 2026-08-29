ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें: पूर्व सीएम पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

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Kolkata: A case has been registered at Hastings Police Station against former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and organisers of the West Bengal Trinamool Chhatra Parishad (WBTMCP) over alleged violation of a Calcutta High Court order during the organisation’s… — ANI (@ANI) August 29, 2026

शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम में शामिल समर्थकों ने कथित तौर पर बैरिकेड हटा दिए और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। इसके अलावा कैथेड्रल रोड पर यातायात भी बाधित हुआ। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम अदालत की ओर से तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी जारी रहा। मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61(2), 223, 125(ए), 132 और 285 के तहत दर्ज किया गया है।तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को अपने समर्थकों से राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकने और भाजपा में शामिल नहीं होने की अपील की। उन्होंने अपनी पार्टी की छात्र इकाई तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही सत्ता में वापस आएगी और एक नया राजनीतिक इतिहास लिखेगी।ममता बनर्जी ने कहा, “मैं अपने साथियों से कहती हूं कि मजबूत और निडर बने रहें। जरूरत पड़े तो एक महीने तक जेल का खाना खाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण न करें।” उन्होंने पार्टी के युवा समर्थकों से कहा कि तृणमूल कांग्रेस ही उनके लिए एकमात्र सहारा है। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जैसे लोग, जो छात्र राजनीति से उठकर सत्ता तक पहुंचे हैं, उन्हें डराया नहीं जा सकता।पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। विपक्ष और अन्य वर्गों की ओर से लंबे समय से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र के बड़े हिस्से में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे।अधिकारी ने जादवपुर विश्वविद्यालय के बाहर एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा, “छात्र संघ चुनाव जल्द होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर जगह जीत हासिल करेगी। कॉलेजों में भगवा झंडे लहराएंगे।” अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा छात्र संगठन है। विपक्षी दल लगातार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं।हाल में कई उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों के बीच हुई झड़पों के बाद यह मांग एक बार फिर जोर पकड़ गई है। इनमें जादवपुर विश्वविद्यालय भी शामिल है। इससे पहले दिन में आयोजित एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है।उन्होंने राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था, “सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि छात्र संघ के चुनाव होंगे या नहीं।”