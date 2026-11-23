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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने केंद्र पर निशाना साधा है। वह राज्य के राजस्व मंत्री भी हैं। उन्होंने सोमवार को सूखा राहत राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। इसके लिए कई पत्र भी लिखे हैं। लेकिन केंद्र ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार को जवाब देना चाहिए। जब कोई राज्य मदद मांगता है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए।