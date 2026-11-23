कर्नाटक को सूखा राहत का इंतजार: केंद्र की चुप्पी पर परमेश्वर ने उठाए सवाल; क्या शीर्ष कोर्ट जाएगी राज्य सरकार?
एएनआई, बंगलूरू। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 23 Nov 2026 12:26 PM IST
सार
कर्नाटक ने सूखा राहत के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को पत्र लिखा, लेकिन दो महीने बाद भी जवाब नहीं मिला। उधर, मुख्यमंत्री आवास पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने के भाजपा के आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पढ़िए रिपोर्ट
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विस्तार
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने केंद्र पर निशाना साधा है। वह राज्य के राजस्व मंत्री भी हैं। उन्होंने सोमवार को सूखा राहत राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। इसके लिए कई पत्र भी लिखे हैं। लेकिन केंद्र ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार को जवाब देना चाहिए। जब कोई राज्य मदद मांगता है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए।
किन नेताओं को लिखा पत्र?
पत्रकारों से बातचीत में परमेश्वर ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र भेजा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। इन पत्रों में सूखा राहत राशि मांगी गई है। लेकिन किसी भी कार्यालय से जवाब नहीं आया।
परमेश्वर ने कहा, 'हमें केंद्र से कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। वह इस आपदा प्रबंधन का काम देखते हैं। मैंने कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है। वह इस मामले से सीधे जुड़े हैं। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। लेकिन किसी भी कार्यालय ने मुझे या हमारी सरकार को जवाब नहीं दिया है'।
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उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार अभी कुछ और समय इंतजार करेगी। इसके बाद आगे का फैसला लेगी। इसलिए हम कुछ और समय तक इंतजार करेंगे। इसके बाद हम अपना फैसला लेंगे'।
क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार?
परमेश्वर से पूछा गया कि क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है? केंद्र ने पिछले दो महीने से कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में क्या सरकार अदालत का रुख करेगी? इस पर परमेश्वर ने कहा, 'नहीं, हम इस बारे में सभी सहयोगियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री और मैं मंत्रिमंडल में बात करेंगे। इसके बाद जो स्थिति होगी, उसके आधार पर फैसला लेंगे। पिछली बार की तरह हमें कम से कम कुछ पैसा तो मिलना ही चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और उन्होंने 3,500 करोड़ रुपये की कुछ राशि दी थी'।
कुमारस्वामी को लेकर क्या बोले परमेश्वर?
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सीधे केंद्र से संपर्क कर सकती थी। वह संबंधित मंत्रालय से मिलने का समय भी मांग सकती थी। इसके बजाय वह केवल राजनीति कर रही है।
परमेश्वर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'कुमारस्वामी को राज्य की मदद करनी चाहिए। उन्हें केंद्र में मुलाकात का समय दिलाना चाहिए'।
उन्होंने कहा, 'तो उन्हें हमें गृह मंत्री के पास ले जाना चाहिए। देखिए, वह कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, है न? इसलिए कर्नाटक की समस्याएं उनकी समस्याएं हैं। कर्नाटक की सफलता उनकी सफलता है। हम इसी तरह देखते हैं। चूंकि वह कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें हमारे लिए मुलाकात का समय दिलाना चाहिए'।
परमेश्वर ने कहा, राज्य सरकार ने तय प्रक्रिया का पालन किया है। उसने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखा है। पत्र में मुलाकात का समय मांगा गया है। सरकार अपनी बात रखना चाहती है। वह अपनी स्थिति भी समझाना चाहती है'।
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उन्होंने कहा, 'हमने पत्र लिखा है। देखिए, औपचारिक प्रक्रिया क्या है? हम जानते हैं कि मुलाकात का समय मांगने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। ताकि हम वहां जाकर अपनी बात रख सकें और उन्हें अपनी स्थिति समझा सकें। हम आमतौर पर इसी तरह काम करते हैं'।
केंद्र को जवाब देना चाहिए: परमेश्वर
परमेश्वर ने फिर केंद्र से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पत्रों का जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'जब कोई जिम्मेदार सरकार केंद्रीय मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखती है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए। यह एक तरीका है। उन्हें जवाब देना चाहिए'।
हर विधानसभा क्षेत्र को कितने पैसे दे चुकी है सरकार?
राज्य सरकार पेयजल की व्यवस्था के लिए कदम उठा रही है। उसने हर विधानसभा क्षेत्र को एक करोड़ रुपये दिए हैं। जरूरत पड़ने पर एक करोड़ रुपये और देने की तैयारी है। कर्नाटक सरकार अब भी केंद्र के जवाब का इंतजार कर रही है। उसने सूखा राहत के लिए आर्थिक मदद मांगी है।
सीएम आवास पर खर्च को लेकर भाजपा का आरोप क्या है?
इस बीच, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने रविवार को एक बार फिर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। उनका दावा है कि इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों का भी जिक्र किया।
विजयेंद्र ने कहा, 'राज्य सूखे का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट भी है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के आवास पर इतनी बड़ी रकम खर्च की गई। इससे मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं। उनकी जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में है'।
विजयेंद्र ने कहा, 'अगर मुख्यमंत्री वास्तव में जनसेवा की भावना में भरोसा करते, तो वे अपने आवास के सौंदर्यीकरण पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करते। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं, राजनीतिक नियुक्तियों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। यह सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दिखाता है'।
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किन नेताओं को लिखा पत्र?
पत्रकारों से बातचीत में परमेश्वर ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र भेजा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। इन पत्रों में सूखा राहत राशि मांगी गई है। लेकिन किसी भी कार्यालय से जवाब नहीं आया।
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परमेश्वर ने कहा, 'हमें केंद्र से कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। वह इस आपदा प्रबंधन का काम देखते हैं। मैंने कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है। वह इस मामले से सीधे जुड़े हैं। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। लेकिन किसी भी कार्यालय ने मुझे या हमारी सरकार को जवाब नहीं दिया है'।
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उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार अभी कुछ और समय इंतजार करेगी। इसके बाद आगे का फैसला लेगी। इसलिए हम कुछ और समय तक इंतजार करेंगे। इसके बाद हम अपना फैसला लेंगे'।
क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार?
परमेश्वर से पूछा गया कि क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है? केंद्र ने पिछले दो महीने से कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में क्या सरकार अदालत का रुख करेगी? इस पर परमेश्वर ने कहा, 'नहीं, हम इस बारे में सभी सहयोगियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री और मैं मंत्रिमंडल में बात करेंगे। इसके बाद जो स्थिति होगी, उसके आधार पर फैसला लेंगे। पिछली बार की तरह हमें कम से कम कुछ पैसा तो मिलना ही चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और उन्होंने 3,500 करोड़ रुपये की कुछ राशि दी थी'।
कुमारस्वामी को लेकर क्या बोले परमेश्वर?
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सीधे केंद्र से संपर्क कर सकती थी। वह संबंधित मंत्रालय से मिलने का समय भी मांग सकती थी। इसके बजाय वह केवल राजनीति कर रही है।
परमेश्वर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'कुमारस्वामी को राज्य की मदद करनी चाहिए। उन्हें केंद्र में मुलाकात का समय दिलाना चाहिए'।
उन्होंने कहा, 'तो उन्हें हमें गृह मंत्री के पास ले जाना चाहिए। देखिए, वह कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, है न? इसलिए कर्नाटक की समस्याएं उनकी समस्याएं हैं। कर्नाटक की सफलता उनकी सफलता है। हम इसी तरह देखते हैं। चूंकि वह कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें हमारे लिए मुलाकात का समय दिलाना चाहिए'।
परमेश्वर ने कहा, राज्य सरकार ने तय प्रक्रिया का पालन किया है। उसने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखा है। पत्र में मुलाकात का समय मांगा गया है। सरकार अपनी बात रखना चाहती है। वह अपनी स्थिति भी समझाना चाहती है'।
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उन्होंने कहा, 'हमने पत्र लिखा है। देखिए, औपचारिक प्रक्रिया क्या है? हम जानते हैं कि मुलाकात का समय मांगने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। ताकि हम वहां जाकर अपनी बात रख सकें और उन्हें अपनी स्थिति समझा सकें। हम आमतौर पर इसी तरह काम करते हैं'।
केंद्र को जवाब देना चाहिए: परमेश्वर
परमेश्वर ने फिर केंद्र से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पत्रों का जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'जब कोई जिम्मेदार सरकार केंद्रीय मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखती है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए। यह एक तरीका है। उन्हें जवाब देना चाहिए'।
हर विधानसभा क्षेत्र को कितने पैसे दे चुकी है सरकार?
राज्य सरकार पेयजल की व्यवस्था के लिए कदम उठा रही है। उसने हर विधानसभा क्षेत्र को एक करोड़ रुपये दिए हैं। जरूरत पड़ने पर एक करोड़ रुपये और देने की तैयारी है। कर्नाटक सरकार अब भी केंद्र के जवाब का इंतजार कर रही है। उसने सूखा राहत के लिए आर्थिक मदद मांगी है।
सीएम आवास पर खर्च को लेकर भाजपा का आरोप क्या है?
इस बीच, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने रविवार को एक बार फिर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। उनका दावा है कि इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों का भी जिक्र किया।
विजयेंद्र ने कहा, 'राज्य सूखे का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट भी है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के आवास पर इतनी बड़ी रकम खर्च की गई। इससे मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं। उनकी जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में है'।
विजयेंद्र ने कहा, 'अगर मुख्यमंत्री वास्तव में जनसेवा की भावना में भरोसा करते, तो वे अपने आवास के सौंदर्यीकरण पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करते। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं, राजनीतिक नियुक्तियों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। यह सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दिखाता है'।