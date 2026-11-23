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कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख का एलान करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार के प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अपने ही झूठे दावों और बड़ी-बड़ी बातों में फंस गई है।