परिसीमन पर सरकार का क्या है प्लान?: जयराम रमेश ने पीएम मोदी-शाह से पूछा सवाल; शीतकालीन सत्र पर भी घेरा
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 23 Nov 2026 11:38 AM IST
सार
संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का एलान अब तक क्यों नहीं हुआ? परिसीमन को लेकर सरकार की क्या योजना है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इन सवालों पर केंद्र को घेरा है। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्हें 'जीटीए सितारे' बताया। जयराम रमेश ने क्या कहा? पढ़िए रिपोर्ट
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विस्तार
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख का एलान करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार के प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अपने ही झूठे दावों और बड़ी-बड़ी बातों में फंस गई है।
रमेश ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने संसद के सत्रों को लेकर जारी असमंजस की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने परिसीमन को लेकर सरकार की योजना पर भी जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना है?
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कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, अब तक देश को पता चल जाना चाहिए था कि संसद का शीतकालीन सत्र कब होगा। अब तक देश को यह भी पता चल जाना चाहिए था कि मानसून सत्र दोबारा कब बुलाया जाएगा। इस सत्र का यह मानते हुए अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है कि इसे दोबारा बुलाया जाना है।
रमेश ने कहा, अब जब देश ने लोकसभा में बेहद दागदार दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए इस जोड़ी की बेताब कोशिशों को देख लिया है, तो देश को यह जानने का अधिकार है कि परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री-गृह मंत्री का फॉर्मूला क्या है। ऐसा कोई फॉर्मूला वास्तव में है भी।
उन्होंने आगे लिखा, लगातार बना यह असमंजस साफ तौर पर दो बातों का संकेत देता है। पहला, यह जोड़ी भ्रमित है और अपने ही झूठे दावों और बड़ी-बड़ी बातों के जाल में फंस गई है। दूसरा, कोई बेहद खतरनाक योजना बनाई जा रही है। दोनों ही स्थितियों में, जीटीए (ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में चोरी के इंतजाम करने वाले) के दोनों सितारों की असलियत बुरी तरह उजागर हो गई है। दुख की बात है कि संसद की संस्था पहले ही बुरी तरह चोटिल हो चुकी है। अब इन दोनों दुष्ट नेताओं की चालबाजियों से उसे और भी कमजोर किया जा रहा है'।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर भी जारी है विवाद
ये बयान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच आए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में इस मुद्दे का सामना करने से बचना चाहती है।
ये भी पढ़ें: 'आदिवासियों की जमीन हड़प रहे भू-माफिया': सीजेपी ने भाजपा सरकार को घेरा, किस पार्टी को वोट देने की अपील की?
कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि केंद्र सरकार संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर सकती है। इसके बजाय सीधे बजट सत्र बुलाया जा सकता है। पार्टी का आरोप है कि सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठ रहे सवालों का सामना करने से बचना चाहती है।
कब हुआ था संसद का मानसून सत्र?
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। यह 13 अगस्त को समाप्त हुआ। इस दौरान 25 दिनों में कुल 19 बैठकें हुईं। 13 अगस्त को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।
सत्रावसान का मतलब किसी सदन के सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करना है। यह आदेश राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत राष्ट्रपति यह आदेश जारी करते हैं। इसके बाद उस सत्र की कार्यवाही समाप्त हो जाती है।
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रमेश ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने संसद के सत्रों को लेकर जारी असमंजस की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने परिसीमन को लेकर सरकार की योजना पर भी जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना है?
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कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, अब तक देश को पता चल जाना चाहिए था कि संसद का शीतकालीन सत्र कब होगा। अब तक देश को यह भी पता चल जाना चाहिए था कि मानसून सत्र दोबारा कब बुलाया जाएगा। इस सत्र का यह मानते हुए अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है कि इसे दोबारा बुलाया जाना है।
रमेश ने कहा, अब जब देश ने लोकसभा में बेहद दागदार दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए इस जोड़ी की बेताब कोशिशों को देख लिया है, तो देश को यह जानने का अधिकार है कि परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री-गृह मंत्री का फॉर्मूला क्या है। ऐसा कोई फॉर्मूला वास्तव में है भी।
उन्होंने आगे लिखा, लगातार बना यह असमंजस साफ तौर पर दो बातों का संकेत देता है। पहला, यह जोड़ी भ्रमित है और अपने ही झूठे दावों और बड़ी-बड़ी बातों के जाल में फंस गई है। दूसरा, कोई बेहद खतरनाक योजना बनाई जा रही है। दोनों ही स्थितियों में, जीटीए (ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में चोरी के इंतजाम करने वाले) के दोनों सितारों की असलियत बुरी तरह उजागर हो गई है। दुख की बात है कि संसद की संस्था पहले ही बुरी तरह चोटिल हो चुकी है। अब इन दोनों दुष्ट नेताओं की चालबाजियों से उसे और भी कमजोर किया जा रहा है'।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर भी जारी है विवाद
ये बयान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच आए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में इस मुद्दे का सामना करने से बचना चाहती है।
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कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि केंद्र सरकार संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर सकती है। इसके बजाय सीधे बजट सत्र बुलाया जा सकता है। पार्टी का आरोप है कि सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठ रहे सवालों का सामना करने से बचना चाहती है।
कब हुआ था संसद का मानसून सत्र?
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। यह 13 अगस्त को समाप्त हुआ। इस दौरान 25 दिनों में कुल 19 बैठकें हुईं। 13 अगस्त को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।
सत्रावसान का मतलब किसी सदन के सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करना है। यह आदेश राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत राष्ट्रपति यह आदेश जारी करते हैं। इसके बाद उस सत्र की कार्यवाही समाप्त हो जाती है।