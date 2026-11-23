10:47 AM, 23-Nov-2026 राजघाट पहुंचे नेपाली पीएम प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।



#WATCH | Nepali PM Balendra Shah pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat in Delhi (Video source: DD) https://t.co/ZeIZvAXFJz — ANI (@ANI) November 23, 2026 प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

10:39 AM, 23-Nov-2026 राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह औपचारिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विदा किया।



New Delhi: Nepal Prime Minister Balendra Shah leaves Rashtrapati Bhavan following the ceremonial reception. Prime Minister Narendra Modi sees him off. https://t.co/wSnq8pZ1gs — IANS (@ians_india) November 23, 2026

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह औपचारिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विदा किया।

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10:33 AM, 23-Nov-2026 भूकंप और बाढ़ के दौरान भी भारत ने की नेपाल की मदद साल 2015 में आए विनाशकारी गोरखा भूकंप के बाद भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण में मदद की थी। इसके तहत 50 हजार घरों, 71 शैक्षणिक परियोजनाओं और 128 स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया गया। इस साल अगस्त में आई बाढ़ के बाद भी भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। इसमें 140 टन आपातकालीन सामान शामिल था। साल 2015 में आए विनाशकारी गोरखा भूकंप के बाद भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण में मदद की थी। इसके तहत 50 हजार घरों, 71 शैक्षणिक परियोजनाओं और 128 स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया गया। इस साल अगस्त में आई बाढ़ के बाद भी भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। इसमें 140 टन आपातकालीन सामान शामिल था।

10:31 AM, 23-Nov-2026 भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, साझा परंपराओं और लोगों के आपसी संपर्क पर आधारित विशेष संबंध हैं। दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के लिए 40 से अधिक संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक, पारगमन और निवेश साझेदार है। नेपाल को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिली हुई है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है और नेपाल के कुल निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत भारत आता है। नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का करीब एक तिहाई हिस्सा भारत से आता है। भारत ने नेपाल के 74 जिलों में 600 से अधिक सामुदायिक विकास परियोजनाएं पूरी की हैं। इनकी कुल लागत नेपाली मुद्रा में 1,662 करोड़ रुपये से अधिक है। दोनों देशों के बीच सीमा पार रेल लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और एकीकृत जांच चौकियां भी प्रमुख संपर्क परियोजनाओं में शामिल हैं। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, साझा परंपराओं और लोगों के आपसी संपर्क पर आधारित विशेष संबंध हैं। दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के लिए 40 से अधिक संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक, पारगमन और निवेश साझेदार है। नेपाल को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिली हुई है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है और नेपाल के कुल निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत भारत आता है। नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का करीब एक तिहाई हिस्सा भारत से आता है। भारत ने नेपाल के 74 जिलों में 600 से अधिक सामुदायिक विकास परियोजनाएं पूरी की हैं। इनकी कुल लागत नेपाली मुद्रा में 1,662 करोड़ रुपये से अधिक है। दोनों देशों के बीच सीमा पार रेल लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और एकीकृत जांच चौकियां भी प्रमुख संपर्क परियोजनाओं में शामिल हैं।

10:27 AM, 23-Nov-2026 604 किलोमीटर का सफर, कई शहरों को मिलेगा रेल का तोहफा करीब 604 किलोमीटर लंबी यह रेल सेवा बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगी। ट्रेन के व्यावसायिक ठहराव जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती और मनकापुर में होंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम और दोनों अंतिम स्टेशन भी इसके मार्ग में शामिल होंगे। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। इसका परिचालन शनिवार को जनकपुर धाम से और सोमवार को अयोध्या कैंट से होगा।



नई रेल सेवा से भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। खास तौर पर अयोध्या और जनकपुर के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही दोनों देशों के नागरिकों को शिक्षा, कारोबार, पारिवारिक और अन्य जरूरतों के लिए यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।



इस रेल संपर्क का लाभ केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। मार्ग में पड़ने वाले शहरों और कस्बों में पर्यटन, होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं। बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के बीच सामाजिक और आर्थिक संपर्क को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।



भारत और नेपाल के संबंधों की बुनियाद साझा इतिहास, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और लोगों के आपसी जुड़ाव में रही है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा और पारिवारिक-सामाजिक रिश्ते इस साझेदारी को विशिष्ट बनाते हैं। अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा इसी ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने की एक अहम पहल है।



इससे रामायण सर्किट को भी नई गति मिलने की संभावना है। अयोध्या से जनकपुर तक रेल संपर्क बनने से श्रद्धालुओं के लिए राम और सीता से जुड़े स्थलों की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। यह पहल भारत-नेपाल संबंधों में धार्मिक पर्यटन और जनसंपर्क को सहयोग के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में आगे बढ़ा सकती है।

करीब 604 किलोमीटर लंबी यह रेल सेवा बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगी। ट्रेन के व्यावसायिक ठहराव जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती और मनकापुर में होंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम और दोनों अंतिम स्टेशन भी इसके मार्ग में शामिल होंगे। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। इसका परिचालन शनिवार को जनकपुर धाम से और सोमवार को अयोध्या कैंट से होगा।नई रेल सेवा से भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। खास तौर पर अयोध्या और जनकपुर के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही दोनों देशों के नागरिकों को शिक्षा, कारोबार, पारिवारिक और अन्य जरूरतों के लिए यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।इस रेल संपर्क का लाभ केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। मार्ग में पड़ने वाले शहरों और कस्बों में पर्यटन, होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं। बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के बीच सामाजिक और आर्थिक संपर्क को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।भारत और नेपाल के संबंधों की बुनियाद साझा इतिहास, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और लोगों के आपसी जुड़ाव में रही है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा और पारिवारिक-सामाजिक रिश्ते इस साझेदारी को विशिष्ट बनाते हैं। अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा इसी ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने की एक अहम पहल है।इससे रामायण सर्किट को भी नई गति मिलने की संभावना है। अयोध्या से जनकपुर तक रेल संपर्क बनने से श्रद्धालुओं के लिए राम और सीता से जुड़े स्थलों की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। यह पहल भारत-नेपाल संबंधों में धार्मिक पर्यटन और जनसंपर्क को सहयोग के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में आगे बढ़ा सकती है।

10:23 AM, 23-Nov-2026 सरयू-कमला एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके समकक्ष बालेन्द्र शाह सोमवार को अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच चलने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में होंगे।



यह रेल सेवा उत्तर प्रदेश की अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम को सीधे जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दोनों शहरों का रामायण परंपरा में विशेष स्थान है। जनकपुर धाम को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, जबकि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में विश्वभर में श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में यह रेल संपर्क केवल दो शहरों के बीच आवागमन का साधन नहीं, बल्कि दोनों देशों की साझा धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाला माध्यम भी बनेगा।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके समकक्ष बालेन्द्र शाह सोमवार को अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच चलने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में होंगे।यह रेल सेवा उत्तर प्रदेश की अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम को सीधे जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दोनों शहरों का रामायण परंपरा में विशेष स्थान है। जनकपुर धाम को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, जबकि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में विश्वभर में श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में यह रेल संपर्क केवल दो शहरों के बीच आवागमन का साधन नहीं, बल्कि दोनों देशों की साझा धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाला माध्यम भी बनेगा।

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