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तमिलनाडु: कार्तिगई दीपम पर विजय सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका; भाजपा ने घेरा; क्या कहा?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 23 Nov 2026 10:00 AM IST

सार तमिलनाडु की विजय सरकार ने कार्तिगई दीपम पर दीपथून में दीपक जलाने की अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार दाखिल की है। इस फैसले से भाजपा भड़क गई है। उसने सरकार पर हिंदू विरोधी रवैया अपनाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दीपक जलाने को लेकर क्यों छिड़ा है विवाद? पढ़िए रिपोर्ट

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