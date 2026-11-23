सुप्रीम कोर्ट अपडेट: शास्त्र यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं करेगी तमिलनाडु सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 23 Nov 2026 12:13 PM IST
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शास्त्र यूनिवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की टीवीक नेतृत्व वाली सरकार को तंजावुर स्थित शास्त्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ जबरन कार्रवाई करने से रोक दिया है। अदालत ने पहले जारी अंतरिम रोक के आदेश को अब स्थायी रूप से बरकरार रखा है। साथ ही, विश्वविद्यालय से जुड़ी याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यह मामला सरकारी जमीन पर स्थापित शास्त्र यूनिवर्सिटी से जुड़ा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की टीवीक नेतृत्व वाली सरकार को तंजावुर स्थित शास्त्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ जबरन कार्रवाई करने से रोक दिया है। अदालत ने पहले जारी अंतरिम रोक के आदेश को अब स्थायी रूप से बरकरार रखा है। साथ ही, विश्वविद्यालय से जुड़ी याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यह मामला सरकारी जमीन पर स्थापित शास्त्र यूनिवर्सिटी से जुड़ा है।