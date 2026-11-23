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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की टीवीक नेतृत्व वाली सरकार को तंजावुर स्थित शास्त्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ जबरन कार्रवाई करने से रोक दिया है। अदालत ने पहले जारी अंतरिम रोक के आदेश को अब स्थायी रूप से बरकरार रखा है। साथ ही, विश्वविद्यालय से जुड़ी याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यह मामला सरकारी जमीन पर स्थापित शास्त्र यूनिवर्सिटी से जुड़ा है।



