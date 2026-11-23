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बालेन शाह भारत दौरा: पीएम मोदी ने नेपाल पीएम का किया स्वागत, होगी बड़ी डील

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 23 Nov 2026 12:04 PM IST







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नेपाल के पीएम बालेन शाह भारत पहुंच गए हैं. उनकी भारत यात्रा लगभग 25 घंटों की है. बालेन शाह और पीएम मोदी के बीच बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कई समझाते हो सकते हैं. जानें क्या हैं वो समझौते ... और पढ़ें

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