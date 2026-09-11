{"_id":"6aa34bbfbda4454a45039e15","slug":"test-of-delhi-brics-can-be-platform-for-cooperation-rather-than-confrontation-strategic-influence-of-india-2026-09-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली की परीक्षा: ब्रिक्स टकराव के बजाय सहयोग का मंच बन सकता है, क्या भारत इसे रणनीतिक प्रभाव में बदल सकेगा?","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
दिल्ली की परीक्षा: ब्रिक्स टकराव के बजाय सहयोग का मंच बन सकता है, क्या भारत इसे रणनीतिक प्रभाव में बदल सकेगा?
केएस तोमर
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:01 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:01 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन