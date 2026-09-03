कोलकाता: महानायक उत्तम कुमार की जन्मशताब्दी पर सीएम ने अर्पित की श्रद्धांजलि; अभिनेता के योगदान को किया याद

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महानायक उत्तम कुमार की जन्मशताब्दी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने टॉलीगंज स्थित उत्तम कुमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार के योगदान को याद करते हुए कहा, उनका व्यक्तित्व और अभिनय आज भी लोगों के बीच जीवंत है।

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उत्तम कुमार को बंगाली सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में गिना जाता है। अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें ‘महानायक’ की पहचान दिलाई। उनकी फिल्मों और अभिनय शैली का बंगाली सिनेमा पर लंबे समय तक प्रभाव रहा। उनकी जोड़ी अभिनेत्री सुचित्रा सेन के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय रही और दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तम कुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों के दर्शकों को प्रभावित किया। उनके संवाद बोलने की शैली, भाव-भंगिमा और अभिनय की सहजता आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।टॉलीगंज को बंगाली फिल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है और उत्तम कुमार का इस क्षेत्र से गहरा संबंध रहा। उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर फिल्म जगत से जुड़े लोगों और उनके प्रशंसकों की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तम कुमार की लोकप्रियता समय के साथ कम नहीं हुई है। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के बीच पसंद की जाती हैं और उनकी विरासत नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि महानायक की स्मृति और उनका योगदान बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बना रहेगा।उत्तम कुमार की जन्मशताब्दी के अवसर पर टॉलीगंज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम इसी सम्मान और स्मरण का प्रतीक रहा। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर महानायक को नमन किया और उनके योगदान को याद किया।