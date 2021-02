पश्चिम बंगाल चुनाव : तृणमूल ने दिया ‘बंगाल को चाहिए अपनी बेटी’ और ‘बांग्ला निजेर मैयेके चैये‘ का नारा

इस नारे के साथ बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग समूचे कोलकाता में लगाए गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी ने ईएम बाईपास के पास स्थित अपने मुख्यालय से आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि राज्य के लोग अपनी बेटी चाहते हैं जो पिछले कई साल से मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ है। हम बंगाल में किसी बाहरी को नहीं लाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की भाजपा के साथ तल्ख राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चल रही है और वह पार्टी (भाजपा) के नेताओं को बाहरी कहती है जो राज्य में ‘चुनावी सैर सपाटे’ के लिए आए हैं।

Slogan 'Bangla Nijer Meyekei Chaye' is for people to interpret. Work-related to infrastructure, education, heath or industry happened in the last 10 years & now with upcoming polls, we've put it into 4 words: Derek O'Brien after launch of TMC's new slogan for State Assembly polls pic.twitter.com/pMAXrh0Cbf