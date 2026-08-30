महाराष्ट्र: सोलापुर से कर्नाटक पहुंची ट्रेन में सीट के नीचे मिली महिला की लाश, सफाई के दौरान मिला शव
सुनील मेहरोत्रा
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:07 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:07 PM IST
सार
महाराष्ट्र के सोलापुर से कर्नाटक के धारवाड़ पहुंची ट्रेन के महिला डिब्बे में रविवार सुबह सीट के नीचे 30-35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला। गर्दन, चेहरे और छाती पर चोट के निशान थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल महिला की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
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विस्तार
महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन से शनिवार रात रवाना होकर कर्नाटक के धारवाड़ पहुंची एक ट्रेन में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब रविवार सुबह महिला डिब्बे की सीट के नीचे एक अज्ञात महिला का लहूलुहान शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वारदात की भनक रविवार सुबह करीब 11 बजे, ट्रेन के धारवाड़ स्टेशन पहुंचने के लगभग डेढ़ घंटे बाद लगी। सोलापुर से आई इस ट्रेन की नियमित सफाई के लिए जब सफाई कर्मचारी कोच के भीतर दाखिल हुए, तो सीट के नीचे छुपाकर रखा गया शव देखकर उनके होश उड़ गए। कर्मचारियों ने बिना किसी देरी के तुरंत रेलवे पुलिस को सतर्क किया।
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महिला के शरीर पर चोट के कई निशान
मामले की जानकारी देते हुए रेलवे के उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) सोमशेखर जुट्टल ने मीडिया को बताया कि मृतका का शव महिला डिब्बे की सीट के नीचे बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। उन्होंने खुलासा किया कि महिला की गर्दन, चेहरे और छाती पर गंभीर व गहरे चोटों के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। मृतका की पहचान और उसकी मौत की सही परिस्थितियों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
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हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की आशंका
डीएसपी जुट्टल ने कहा कि पुलिस टीम सभी संभावित कोणों से मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही है। शुरुआती दौर में स्थानीय स्तर पर यह आशंका भी जताई जा रही थी कि हत्या से पहले महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने इस पर स्थिति साफ करते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें मौके से या प्राथमिक जांच में दुष्कर्म का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं मिला है। अधिकारी अब मौत की सही वजह और वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
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शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस की टीम
पुलिस ने आगे बताया कि प्राथमिक जानकारियों के अनुसार मृतक महिला महाराष्ट्र की ही रहने वाली लग रही है और आशंका जताई जा रही है कि वह सोलापुर या उसके आसपास के किसी क्षेत्र से ट्रेन में सवार हुई होगी। फिलहाल पुलिस सबसे पहले शव की पहचान स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। शव को विस्तृत पोस्टमार्टम के लिए हुब्बल्ली स्थित 'कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस सोलापुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने, ट्रेन के यात्री रिकॉर्ड जांचने और रेलवे कर्मचारियों के बयानों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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महिला के शरीर पर चोट के कई निशान
मामले की जानकारी देते हुए रेलवे के उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) सोमशेखर जुट्टल ने मीडिया को बताया कि मृतका का शव महिला डिब्बे की सीट के नीचे बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। उन्होंने खुलासा किया कि महिला की गर्दन, चेहरे और छाती पर गंभीर व गहरे चोटों के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। मृतका की पहचान और उसकी मौत की सही परिस्थितियों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
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हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की आशंका
डीएसपी जुट्टल ने कहा कि पुलिस टीम सभी संभावित कोणों से मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही है। शुरुआती दौर में स्थानीय स्तर पर यह आशंका भी जताई जा रही थी कि हत्या से पहले महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने इस पर स्थिति साफ करते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें मौके से या प्राथमिक जांच में दुष्कर्म का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं मिला है। अधिकारी अब मौत की सही वजह और वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
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शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस की टीम
पुलिस ने आगे बताया कि प्राथमिक जानकारियों के अनुसार मृतक महिला महाराष्ट्र की ही रहने वाली लग रही है और आशंका जताई जा रही है कि वह सोलापुर या उसके आसपास के किसी क्षेत्र से ट्रेन में सवार हुई होगी। फिलहाल पुलिस सबसे पहले शव की पहचान स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। शव को विस्तृत पोस्टमार्टम के लिए हुब्बल्ली स्थित 'कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस सोलापुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने, ट्रेन के यात्री रिकॉर्ड जांचने और रेलवे कर्मचारियों के बयानों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।