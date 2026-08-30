महाराष्ट्र: सोलापुर से कर्नाटक पहुंची ट्रेन में सीट के नीचे मिली महिला की लाश, सफाई के दौरान मिला शव

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महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन से शनिवार रात रवाना होकर कर्नाटक के धारवाड़ पहुंची एक ट्रेन में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब रविवार सुबह महिला डिब्बे की सीट के नीचे एक अज्ञात महिला का लहूलुहान शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वारदात की भनक रविवार सुबह करीब 11 बजे, ट्रेन के धारवाड़ स्टेशन पहुंचने के लगभग डेढ़ घंटे बाद लगी। सोलापुर से आई इस ट्रेन की नियमित सफाई के लिए जब सफाई कर्मचारी कोच के भीतर दाखिल हुए, तो सीट के नीचे छुपाकर रखा गया शव देखकर उनके होश उड़ गए। कर्मचारियों ने बिना किसी देरी के तुरंत रेलवे पुलिस को सतर्क किया।