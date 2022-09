पश्चिम बंगाल: सीतलकुची में भाजपा के विरोध के दौरान फेंके गए देसी बम, दो कार्यकर्ता घायल

पश्चिम बंगाल से रविवार को बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि यहां कूचबिहार के सीतलकुची में भाजपा के विरोध के दौरान कई देसी बम फेंके गए। धमाकों में बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति अब सामान्य हो रही है। बता दें कि राज्य में हाल ही में ईडी और सीबीआई ने कई जगह छापेमारी की थी। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। इसे लेकर भाजपा ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी।

#WATCH | West Bengal: Several country-made bombs blasted during BJP's protest in Sitalkuchi, Cooch Behar, due to which 2 BJP workers got injured & were admitted to a district hospital; situation getting back to normal now