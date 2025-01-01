पश्चिम बंगाल: पुलिस महकमे में फेरबदल, दो आईपीएस और आठ इंस्पेक्टरों के तबादले; अभिषेक बनर्जी ने क्या उठाए सवाल?
पीटीआई, कोलकाता Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 21 Nov 2026 12:17 AM IST
सार
पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए दो आईपीएस अधिकारियों और आठ इंस्पेक्टरों का तबादला किया है। सीआईडी और सीआईएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई थानों के प्रभारी भी बदले गए हैं। डायमंड हार्बर थाना प्रभारी के अचानक तबादले पर सांसद अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाते हुए इसे संभावित साजिश से जोड़ने की आशंका जताई है।
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विस्तार
पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में दो आईपीएस अधिकारियों और आठ इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है। यह जानकारी एक अधिसूचना के माध्यम से दी गई है। गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार ठाकुर को राज्य सीआईडी के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) से पश्चिम बंगाल के होम गार्ड के आईजीपी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
2010 बैच के आईपीएस अधिकारी के कन्नन को राज्य सीआईएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से राज्य सीआईडी-II के डीआईजी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी एक अलग आदेश में आठ इंस्पेक्टरों को नए कार्यभार दिए गए हैं। संजय डे को डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईसी) बनाया गया है। प्रसेनजीत कर को पुरबा मेदिनीपुर के जिला खुफिया शाखा (डीआईबी) में इंस्पेक्टर के रूप में भेजा गया है। गौतम साहा को नोदाखाली पुलिस स्टेशन का आईसी बनाया गया है।
किसका-कहां किया गया तबादला?
हिमांशु बिस्वास को बसीरहाट में ट्रैफिक यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। बासुदेव सरकार को बुडगे बुडगे पुलिस स्टेशन का आईसी नियुक्त किया गया है। निरुपम मंडल को बुडगे बुडगे पुलिस स्टेशन के आईसी पद से बीरभूम के डीआईबी में इंस्पेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। सोमनाथ डे को पुजाली पुलिस स्टेशन के आईसी के रूप में बरकरार रखा गया है। उनका बीरभूम के डीआईबी में प्रस्तावित तबादला रद कर दिया गया। चिरंजीत बिस्वास को हावड़ा ग्रामीण जिले के गरचुमुक का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है।
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अभिषेक बनर्जी ने उठाए सवाल
विपक्षी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के आईसी के अचानक तबादले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि क्या यह जल्दबाजी में किया गया तबादला किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश विफल होने की सजा है। या फिर यह फैसला किसी साजिश के उजागर होने के डर से लिया गया है। डायमंड हार्बर सांसद ने पुलिस कर्मियों से कानून और सेवा नियमों के अनुसार कर्तव्य निभाने का आग्रह किया। उन्होंने राजनीतिक आकाओं के निर्देशों पर काम न करने की सलाह दी।
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2010 बैच के आईपीएस अधिकारी के कन्नन को राज्य सीआईएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से राज्य सीआईडी-II के डीआईजी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी एक अलग आदेश में आठ इंस्पेक्टरों को नए कार्यभार दिए गए हैं। संजय डे को डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईसी) बनाया गया है। प्रसेनजीत कर को पुरबा मेदिनीपुर के जिला खुफिया शाखा (डीआईबी) में इंस्पेक्टर के रूप में भेजा गया है। गौतम साहा को नोदाखाली पुलिस स्टेशन का आईसी बनाया गया है।
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किसका-कहां किया गया तबादला?
हिमांशु बिस्वास को बसीरहाट में ट्रैफिक यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। बासुदेव सरकार को बुडगे बुडगे पुलिस स्टेशन का आईसी नियुक्त किया गया है। निरुपम मंडल को बुडगे बुडगे पुलिस स्टेशन के आईसी पद से बीरभूम के डीआईबी में इंस्पेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। सोमनाथ डे को पुजाली पुलिस स्टेशन के आईसी के रूप में बरकरार रखा गया है। उनका बीरभूम के डीआईबी में प्रस्तावित तबादला रद कर दिया गया। चिरंजीत बिस्वास को हावड़ा ग्रामीण जिले के गरचुमुक का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है।
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अभिषेक बनर्जी ने उठाए सवाल
विपक्षी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के आईसी के अचानक तबादले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि क्या यह जल्दबाजी में किया गया तबादला किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश विफल होने की सजा है। या फिर यह फैसला किसी साजिश के उजागर होने के डर से लिया गया है। डायमंड हार्बर सांसद ने पुलिस कर्मियों से कानून और सेवा नियमों के अनुसार कर्तव्य निभाने का आग्रह किया। उन्होंने राजनीतिक आकाओं के निर्देशों पर काम न करने की सलाह दी।