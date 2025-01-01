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2010 बैच के आईपीएस अधिकारी के कन्नन को राज्य सीआईएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से राज्य सीआईडी-II के डीआईजी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी एक अलग आदेश में आठ इंस्पेक्टरों को नए कार्यभार दिए गए हैं। संजय डे को डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईसी) बनाया गया है। प्रसेनजीत कर को पुरबा मेदिनीपुर के जिला खुफिया शाखा (डीआईबी) में इंस्पेक्टर के रूप में भेजा गया है। गौतम साहा को नोदाखाली पुलिस स्टेशन का आईसी बनाया गया है।हिमांशु बिस्वास को बसीरहाट में ट्रैफिक यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। बासुदेव सरकार को बुडगे बुडगे पुलिस स्टेशन का आईसी नियुक्त किया गया है। निरुपम मंडल को बुडगे बुडगे पुलिस स्टेशन के आईसी पद से बीरभूम के डीआईबी में इंस्पेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। सोमनाथ डे को पुजाली पुलिस स्टेशन के आईसी के रूप में बरकरार रखा गया है। उनका बीरभूम के डीआईबी में प्रस्तावित तबादला रद कर दिया गया। चिरंजीत बिस्वास को हावड़ा ग्रामीण जिले के गरचुमुक का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है।विपक्षी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के आईसी के अचानक तबादले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि क्या यह जल्दबाजी में किया गया तबादला किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश विफल होने की सजा है। या फिर यह फैसला किसी साजिश के उजागर होने के डर से लिया गया है। डायमंड हार्बर सांसद ने पुलिस कर्मियों से कानून और सेवा नियमों के अनुसार कर्तव्य निभाने का आग्रह किया। उन्होंने राजनीतिक आकाओं के निर्देशों पर काम न करने की सलाह दी।