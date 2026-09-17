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टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न पर घमासान: ऋतब्रत बनर्जी गुट पहुंचा चुनाव आयोग; किसके पास होगा जोड़ा घास फूल?

Thu, 17 Sep 2026 04:01 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 17 Sep 2026 04:01 PM IST
सार

टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर ऋतब्रत बनर्जी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले दो गुट आमने-सामने हैं। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को अलग-अलग समय पर सुनवाई के लिए बुलाया है और अंतिम दस्तावेज भी मांगे हैं। नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले यह विवाद और अहम हो गया है। ऋतब्रत गुट चुनाव आयोग भी पहुंच गया है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न किस गुट को देगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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west bengal by election Ritabrata Banerjee mamata ECI over party name TMC party name dispute
ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर पार्टी के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट आज चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचा। आयोग ने दोनों गुटों को अलग-अलग समय पर सुनवाई के लिए बुलाया है। ऋतब्रत गुट को दोपहर तीन बजे और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को शाम चार बजे अपनी बात रखने का समय दिया गया है।

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चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अंतिम दस्तावेज और अपनी दलीलों के समर्थन में जरूरी कागजात पेश करने को कहा था। इससे पहले 12 सितंबर को भी दोनों गुट आयोग के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। उस समय आयोग ने तत्काल कोई फैसला नहीं लिया और अतिरिक्त दस्तावेज मांगे थे। अब दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज जमा किए जाने के बाद गुरुवार की सुनवाई को अहम माना जा रहा है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि टीएमसी के नाम और उसके चुनाव चिह्न पर अधिकार किस गुट का होगा।

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ऋतब्रत गुट में कौन-कौन नेता शामिल हैं?

ऋतब्रत के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में ऋतब्रत बनर्जी के अलावा अरूप राय, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अखरुज्जमान और वकील अमन झा शामिल हैं। ऋतब्रत ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से मांगी गई जानकारी और सुनवाई की तारीखों को लेकर पहले कुछ गलतफहमी हुई थी। उनके मुताबिक 16 सितंबर को पहले से कोई बैठक तय नहीं थी। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश के अनुसार 16 सितंबर को अंतिम दस्तावेज जमा किए गए थे।

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ममता बनर्जी गुट की ओर से कौन रखेगा पक्ष?

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की ओर से कल्याण बनर्जी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह लोकसभा सदस्य होने के साथ वकील भी हैं। इस गुट के बाकी चार प्रतिनिधियों के नाम  फिलहाल स्पष्ट नहीं किए गए हैं। दोनों गुट खुद को असली टीएमसी और पार्टी के वैध प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर रहे हैं। 

विवाद की शुरुआत कैसे हुई और कितने विधायक ऋतब्रत के साथ हैं?

  • विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार के बाद ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के करीब 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से लगभग 60 विधायक ममता बनर्जी से अलग हो गए।
  • इसके बाद पार्टी के नाम, संगठन और चुनाव चिह्न को लेकर दोनों गुटों के दावे सामने आए। दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग से मान्यता की मांग की है। इस विवाद के बीच नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। 
  • इन सीटों पर मतदान छह अक्टूबर को होना है और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी। ऐसे में चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम को लेकर आयोग का फैसला दोनों गुटों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

चुनाव आयोग के फैसले के बाद क्या हो सकता है?

  • इस विवाद पर आयोग के फैसले के बाद मामला खत्म होने की गारंटी नहीं है। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के हवाले से कहा गया है कि किसी भी गुट को फैसला अपने खिलाफ लगता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। 
  • संभावनाओं में किसी एक गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न देना, फिलहाल स्थिति बरकरार रखना या नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करना शामिल बताया गया है। 
  • यदि नाम और चिह्न फ्रीज होता है तो दोनों गुटों को अलग नाम और चुनाव चिह्न अपनाना पड़ सकता है। इस विवाद के बीच चुनाव आयोग की गुरुवार की सुनवाई पर दोनों पक्षों की नजर है।
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