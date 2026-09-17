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नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान! इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Thu, 17 Sep 2026 08:21 PM IST
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पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए छह अक्तूबर को मतदान होगा, जबकि नौ अक्तूबर को मतगणना होगी।
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