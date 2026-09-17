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Hindi News ›   Video ›   India News ›   BJP's major plan for victory in the Nandigram and Rejinagar by-elections

नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान! इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी

Thu, 17 Sep 2026 08:21 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 17 Sep 2026 08:21 PM IST
BJP's major plan for victory in the Nandigram and Rejinagar by-elections
पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए छह अक्तूबर को मतदान होगा, जबकि नौ अक्तूबर को मतगणना होगी।
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