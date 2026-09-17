नशे पर प्रहार: एनसीबी ने तोड़ा अंतर-राज्यीय कोकीन तस्करी नेटवर्क, दो विदेशियों सहित सात आरोपी गिरफ्तार

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ड्रग्स से जुड़े अपराधों के कारण यूएई से डिपोर्ट किए गए कुछ लोगों के बारे में मिली पक्की जानकारी के आधार पर, एनसीबी उनकी गतिविधियों और बंगलूरू व केरल के बीच चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क के साथ उनके संबंधों पर नजर रख रही थी। 10 सितंबर को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कोचीन जोनल यूनिट ने कोझिकोड के फारोक रेलवे स्टेशन पर पंजाब के कपूरथला निवासी गुरप्रीत सिंह, कोझिकोड के बेपोर (एन) निवासी हमदान अहमद और कोझिकोड के अरक्किनार निवासी अफलाह पी को रोका। उसे 8.12 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ से पता चला कि यह ड्रग्स बंगलूरू से लाई गई थी।पूछताछ में सिद्धार्थ दामोर की भूमिका का भी पता चला, जिसे 10 सितंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड जाते समय रोका गया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थ दामोर केरल में पार्टी सीन से जुड़े एक उभरते हुए डीजे हैं और तमिलनाडु के नीलगिरी ज़िले के ऊटी में एक रिसॉर्ट के मालिक भी हैं। सिद्धार्थ दामोर से आगे की पूछताछ के बाद एनसीबी अरुण राजकुमार तक पहुंची, जिसकी पहचान नेटवर्क में एक मुख्य मददगार के तौर पर हुई थी। इसके बाद, अरुण राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया।बंगलूरू में रहने वाले और आईटी सेक्टर में काम करने वाले तमिल मूल के अरुण राजकुमार को कुछ विदेशी नागरिकों से कोकीन लेते हुए और उसे दूसरे पेडलर्स (बेचने वालों) और ग्राहकों तक पहुंचाते हुए पाया गया। सिद्धार्थ दामोर और अरुण राजकुमार से पूछताछ के आधार पर, एनसीबी ने कोकीन तस्करी के नेटवर्क में दो विदेशी नागरिकों की भूमिका का पता लगाया। इसके बाद, नाइजीरियाई नागरिक चिज़ोबा हेलेन एंथनी उर्फ सोनिया (जो मेडिकल अटेंडेंट वीजा पर भारत आई थीं और पिछले 10 वर्षों से बिना वैध वीजा के रह रही थीं) और जिम्बाब्वे के नागरिक मुफुकारे विटालिस टडिसवानाशे (जो स्टूडेंट वीजा पर भारत आए थे। वे पिछले दो वर्षों से बिना वैध वीजा के रह रहे थे, इन्हें पकड़ा गया। इनके पास से 16 ग्राम और 8.98 ग्राम कोकीन बरामद हुई।पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि सिद्धार्थ दामोर, हमदान अहमद और अफलाह पी को भारत वापस भेजे जाने से पहले यूएई में ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे जेल में रखा गया था। जेल में रहने के दौरान, अफलाह, गुरप्रीत और सिद्धार्थ एक-दूसरे के करीब आए और बाद में उन्होंने ड्रग्स तस्करी का एक मजबूत नेटवर्क बनाने की कोशिश की। नेटवर्क के बाकी कनेक्शन का पता लगाने और उन्हें तोड़ने, तथा तस्करी की पूरी चेन को खत्म करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। एनसीबी ड्रग तस्करी के नेटवर्क के आगे और पीछे के कनेक्शन का पता लगाकर उन्हें तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीबी 'ड्रग-फ्री इंडिया' (नशा-मुक्त भारत) के अपने मिशन में नागरिकों का सहयोग चाहती है। कोई भी व्यक्ति एमएएनएएस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1933 पर ड्रग तस्करी से जुड़ी जानकारी दे सकता है। कॉल करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है।