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शत्रुघ्न सिन्हा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका, ममता बनर्जी के साथ रिश्ते और बीजेपी में वापसी की अटकलों पर खुलकर बात की। अभिषेक बनर्जी को लेकर उनके बयान ने भी सियासी चर्चा को हवा दी है। इस खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा कि वह ममता बनर्जी के साथ हैं और बीजेपी में लौटने की अटकलों पर भी अपनी बात रखी। वहीं अभिषेक बनर्जी को लेकर उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा कि उन्हें अपना नेता नहीं मानते वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री से टीएमसी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की खास बातचीत। वीडियो में देखिए शत्रुघ्न सिन्हा के बयान, ममता बनर्जी के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता और बीजेपी को लेकर उनका रुख।

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