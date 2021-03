बंगाल चुनाव: सीएम ममता का एक्सरे किया गया, डॉक्टर उनकी स्थिति पर रख रहे हैं नजर

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कथित हमले के बाद बुधवार को एसएसकेएम अस्पताल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक्सरे किया गया। डाक्टरों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को इस सरकारी अस्पताल के वुडबर्न वार्ड के विशेष केबिन नंबर 12.5 में ले जाया गया और वहां चलती फिरती एक्स-रे मशीन की मदद से उनका एक्सरे किया गया।

Initial examination suggests severe bony injuries in her left ankle, foot & bruises, injuries in right shoulder, forearm & neck. CM complained of chest pain, breathlessness since the incident. She is kept under close watch for 48 hours: Dr M Bandopadhya, IPGMER & SSKM Hospital pic.twitter.com/ccgp2y8MsY

TMC MP Abhishek Banerjee tweets West Bengal CM Mamata Banerjee's picture admitted in hospital; says, "BJP, brace yourselves to see the power of people of Bengal on Sunday, May 2nd"



CM had claimed yesterday that she suffered an injury after being pushed by few people in Nandigram pic.twitter.com/XRIqkxJVqf