Money Heist 5: मुंबई पुलिस ने बेला चाओ गाने पर किया जबरदस्त परफॉर्म, कहा- खाकी सब कुछ और भी बेहतर बनाती है

दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका 'ला कासा डी पैपेल' यानी मनी हाइस्ट के पांचवे सीजन का पहला वॉल्यूम लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। मनी हाइस्ट सीजन सीरीज का पांचवां पार्ट रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया।



वहीं मुंबई पुलिस में भी इस शो को लेकर अलग एक्साइटमेंट दिखी। दरअसल, मुंबई पुलिस के बैंड ने इस शो के गाने बेला चाओ (Bella Ciao) का इंस्ट्रूमेंट वर्जन रिलीज किया है जो सोशल मीडिया पर छा गया है। मुंबई पुलिस के इस बैंड को खाकी स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। मुंबई पुलिस ने बैंड का वीडियो शेयर किया है जिसमें सभी अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट वर्जन बजा रहे हैं।

खाकी स्टूडियो के तहत, बैंड ने जेम्स बॉन्ड थीम संगीत और एआर रहमान की जय हो का भी प्रदर्शन किया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को ट्विटर पोस्ट में कहा, 'आज सुबह #BellaCiao का ट्रेलर पसंद आया? आपको निश्चित रूप से बड़ी तस्वीर पसंद आएगी! आखिरकार, खाकी हर चीज को और बेहतर बनाती है।'



Liked the trailer of #BellaCiao this morning? You will surely love the bigger picture!



