{"_id":"6ac7be33f608f98ba90a7f20","slug":"shah-rukh-khan-gets-emotional-over-nana-patekar-death-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए शाहरुख खान, पोस्ट में छलका किंग खान का दर्द","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। नाना पाटेकर के आकस्मिक निधन से पूरा बॉलीवुड जगत शोक में है। वहीं, शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर नाना पाटेकर को याद करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा हैं। शाहरुख ने उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहा कि, "बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर!”

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