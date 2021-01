Weather Update : ठंड से ठिठुर रहा उत्तर भारत, मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर, पहाड़ों में 22 के बाद भारी बर्फबारी का अनुमान

Weather Update : देश भर में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। एक ओर जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भयंकर सर्दी रहने की बात कही है, लेकिन सोमवार से ठंड से थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी।

Today, minimum temperatures are showing negative tendency over Delhi & Bihar, positive tendency over Uttar Pradesh, East Rajasthan and West Madhya Pradesh, and mixed tendency over Haryana, Chandigarh, Punjab and West Rajasthan: IMD pic.twitter.com/uEG303oGS3