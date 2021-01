Weather : दिल्ली-यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं का सितम जारी, जानें देश के अन्य राज्यों का हाल

देश के उत्तरी भाग में कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर का सितम जारी है। पहले ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने कई शहरों का पारा गिरा दिया है। वहीं अब पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फली हवाएं कहर ढा रही हैं। पिछले कई दिनों से हरियाणा, यूपी, दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में सुबह-शाम घना कोहरा हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं हैं।

Dense/very dense fog at places over east UP & Bihar, isolated pockets over Chandigarh, sub-Himalayan WB & Sikkim, Tripura & north Odisha. Moderate fog at isolated pockets over Punjab, Haryana, Delhi (Safdurjung & Palam), north MP, west UP, Assam & Meghalaya at 5:30 am today: IMD