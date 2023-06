‘कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब’: कर्नाटक सरकार के फैसले पर VHP बोली- पार्टी धर्म परिवर्तन गैंग के साथ

राज्य में करेंगे प्रदर्शन

विहिप नेता विनोद बंसल ने कहा कि कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस का हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। इससे यह एक बार फिर साबित हो गया कि कांग्रेस जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह के साथ खड़ी है। उनका सहयोग कर रही है। कांग्रेस हिंदुओं के शोषण वाले एजेंडे पर अब भी कायम है। कर्नाटक की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। विहिप, बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज राज्य में प्रदर्शन करेगा। हम कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करेंगे।



#WATCH | VHP (Vishva Hindu Parishad) protests at Freedom Park in Bengaluru against Karnataka Government's decision to repeal the anti-conversion law introduced by the previous BJP Government in the state. pic.twitter.com/NuV5vUQE58